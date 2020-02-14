不忍他們街頭排隊之苦 頭城宣布70歲以上每人發2片口罩

宜蘭縣頭城鎮公所今天宣布，為了降低鎮內長者，或因體弱、或因行動不便、慢性病等高風險因素的影響，同時減少長輩們來回奔波，搶占排隊購買口罩之苦，在不影響鎮公所第一線工作同仁的防護需求之下，立刻清查並釋出最大能量的庫存一般口罩，透過各里長的協助，造冊發放至鎮內滿70歲長者的手中，每人2片。

頭城鎮公所今天召開109年第1次里長聯席會報，宣導新冠肺炎防疫工作，里長們紛紛反映，請求鎮公所能夠協助解決，或向上級機關反映基層民眾的防疫困難，其中，排隊購買口罩所衍生的焦慮與不安，在會議中引起熱議。

鎮長曹乾舜感謝所有里長在防疫工作上的付出和辛勞，要求嚴格執行防疫措施和規定，尤其對於居家自主隔離、疫情通報貫徹，絕對不能掉以輕心，一定要達成零失誤的目標，以有效杜絕疫情的擴散。

曹乾舜宣布，為了降低鎮內長者，或因體弱、或因行動不便、慢性病等高風險因素的影響，同時減少長輩們來回奔波，搶占排隊購買口罩之苦，在不影響公所第一線工作同仁的防護需求之下，立刻清查並釋出最大能量的庫存一般口罩，透過各里長的協助，造冊發放至鎮內滿70歲長者的手中，每人2片。

曹乾舜表示，防疫如同作戰，不容稍有鬆懈，期盼大家共體時艱，全力配合政府的各項防疫作為，鎮公所也會盡一切力量積極透過各種管道向上級機關或民間爭取更多的防疫協助和奧援，共同度過疫情的難關。