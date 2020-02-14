接觸鑽石公主遊客後不適 基隆醫院：採檢報告為陰性

部立基隆醫院收治第10位疑似個案，1月31日長時間接觸到鑽石公主號遊輪旅客，後續有呼吸道症狀主動到醫院就醫檢查，院方表示，目前採檢報告為陰性，再觀察一段時間即可辦理出院。

今天是2020年2月1 4日西洋情人節，適逢新型冠狀病毒（2019-nCoV）肆虐，基隆醫院院長林慶豐帶領護理科及社工室團隊，一起在病房外為病人加油打氣，給予支持及關心。

林慶豐感性向病人喊話，「相信一切都會順順利利、平平安安」，並送上精神科職能學員親手製作的巧克力，及卡片表達基隆醫院滿滿的關心與愛，最後院長率醫護同仁唱了「感恩的心」，一起祝福病人早日康復、平安出院。

林慶豐說，請大家放心就醫，目前在該院全心的照護及檢測下都沒有病例發生，基隆醫院是大家健康的守護神，除了在大門口裝置好兩座紅外線體溫檢測儀為民眾把關外，醫療團隊也提供最好的醫療，請民眾放心就醫，進入醫療院所務必佩戴口罩。