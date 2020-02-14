快訊

以小博大，野村克也的弱者戰略兵法

菲律賓今官員激辯 消息人士：即將解除對台灣旅行禁令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因軍營保留最大塊溫泉地 宜蘭花3.4億打造礁溪之心

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
礁溪明德訓練班因是軍營，在礁溪溫泉區大量被開發中「倖存」，被保留成為最大塊的溫泉地，宜蘭縣政府花3.4億打造「礁溪之心」的計畫中，整修營舍，將變為公園與藝文中心，預計今年底就可以完成。記者羅建旺／攝影

礁溪明德訓練班因是軍營，在礁溪溫泉區大量被開發中「倖存」，被保留成為最大塊的溫泉地，宜蘭縣政府花3.4億打造「礁溪之心」的計畫中，整修營舍，將變為公園與藝文中心，預計今年底就可以完成，不過，雖在溫泉區，卻不挖溫泉利用，營造鄰里綠地廣場，讓擁擠溫泉區有寬闊的自然休憩空間。

礁溪是台灣重要的平地溫泉區，市區的土地寸土寸金，陸續被都開發為溫泉飯店或溫泉集合式住宅，但在溫泉精華區，還保留完整與大塊土地，就是陸軍舊營區明德訓練班，南營區有2.1公頃，相隔一條路的北營區有3.1公頃，加起來5.2公頃，換算面積達1萬5千坪。

宜蘭縣政府爭取到3.4億元的前瞻計畫經費，打造「礁溪生活之心」，其中，陸軍舊營區明德訓練班大改造，舊營舍整修，分別設置藝文表演中心、綠地廣場等，而營區內有溫泉，曾有過溫泉池，但縣政府考量，因礁溪泡湯地點多，公民營均有，包括湯圍溝公園、溫泉公園等，因此，明德訓練班營區整修工程裡，不挖取、不開發溫泉，而是以寬闊自然的鄰里綠地公園模式，提供休憩。

縣政府指出，「礁溪生活之心」工程將在今年底完成，除營區改造，還有礁溪轉運站的綠美化，增加風雨走廊及停車位，其中，礁溪轉運站新建200公尺的風雨走廊，連接附近的溫泉公園，遊客一下車，不必再日照雨淋，可直達市區景點。

同時，礁溪協天廟歷史悠久，香火鼎盛，是台灣重要關公廟，廟前原本有礁溪公有零售市場，還有戶政事務所，都因老舊或搬遷而拆除，縣有土地部分，透過「礁溪之心」計畫，設置為生活廟埕，新建展演棚架與廣場。

縣政府指出，礁溪之心工程將在今年底完工，啟用後，礁溪轉運站、溫泉公園、明德訓練班轉變的藝文化中心到協天廟，形成帶狀遊憩區，遊客將有更舒適與可深度旅遊的路線， 途中，更可延伸到其他景點，讓礁溪之旅更豐富。

礁溪明德訓練班因是軍營，在礁溪溫泉區大量被開發中「倖存」，被保留成為最大塊的溫泉地，宜蘭縣政府花3.4億打造「礁溪之心」的計畫中，整修營舍，將變為公園與藝文中心，預計今年底就可以完成。記者羅建旺／攝影

溫泉 陸軍 綠美化
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

大學生魂斷南橫栗松溫泉 救難專家籲勿孤單行

宜蘭闢寵物公園 看上2地點

經典櫻花水岸！ 2020日本櫻花季「伊豆河津櫻祭典」重頭戲開跑

礁溪龍潭湖公益路跑送5000隻全雞 跑3公里就能掌握先「雞」

相關新聞

不忍他們街頭排隊之苦 頭城宣布70歲以上每人發2片口罩

宜蘭縣頭城鎮公所今天宣布，為了降低鎮內長者，或因體弱、或因行動不便、慢性病等高風險因素的影響，同時減少長輩們來回奔波，搶...

接觸鑽石公主遊客後不適 基隆醫院：採檢報告為陰性

部立基隆醫院收治第10位疑似個案，1月31日長時間接觸到鑽石公主號遊輪旅客，後續有呼吸道症狀主動到醫院就醫檢查，院方表示...

因軍營保留最大塊溫泉地 宜蘭花3.4億打造礁溪之心

礁溪明德訓練班因是軍營，在礁溪溫泉區大量被開發中「倖存」，被保留成為最大塊的溫泉地，宜蘭縣政府花3.4億打造「礁溪之心」...

影／情人節台東市長送花椰菜 公所女職員：驚喜又實用

今天西洋情人節，台東市長張國洲上午在市公所逐一課室，分送每位女性員工，每人1顆白花椰菜，讓收到「花束」的女員工個個驚喜：...

郵輪不來國門廣場還蓋嗎？林右昌：疫情總會過去的

桃園機場是台灣的國門，基隆港躍升為台灣郵輪母港，等於是另個國門，基隆市政府近年提出國門廣場計畫，要把火車站前天橋與圓環將...

居家隔離及檢疫就醫 花蓮10家醫院可視訊診療

加強新冠肺炎防疫，花蓮衛生局針對居家隔離及居家檢疫兩類民眾醫療需求，整合縣內10家責任醫院，提供視訊診療服務，由家屬代為...

影／偏鄉買不到口罩 宜蘭封街發5千個

宜蘭縣頭城鎮有不少偏僻村里，老年人口多，卻沒有藥局，根本買不到口罩，位在頭城的人文中小學，去年4月間，有家長捐了大批口罩...

宜蘭闢寵物公園 看上2地點

宜蘭「毛小孩」多，依農委會調查，家犬達3萬2千隻，為讓牠們有專屬空間玩耍，宜蘭縣政府評估選址，將畫專區，籌設專屬的寵物公園，羅東、宜蘭運動公園空間大，成了優選考量之地。

拓寬了 玉里太平溪橋通車

花蓮玉里鎮太平溪橋封橋拓寬2年多，原定去年9月可完工，但因颱風豪雨屢次沖毀溪底便道，工程一再展延，昨天上午11時開放通行。

自由中國號 移海大展示

1955年周傳鈞和幾名台灣船員集資買下「自由中國號」，同年4月從基隆正濱漁港出發，花114天橫渡太平洋，抵達美國舊金山，創下台灣第一艘木造帆船橫渡太平洋紀錄。船身2012年運回基隆，轟動一時，但修復後船體閒置在海科館探索館外的預定地。國立台灣海洋大學為推展海洋文化，近期將移置自由中國號到校園，供民眾參觀。

基隆城際轉運站 工程進度超前

基隆市城際轉運站之前進度微幅落後，市長林右昌要求監營造單位每天收工後工程檢討。昨天他到現場勘查，得知工程進度轉為超前，預定明年七月中完工，相當滿意。

基隆科技執法 中正高架橋取締大車9天119件

基隆市警局設在中正高架橋的「科技執法」設備2月啟用，警方統計前9天偵測到119件大車違規行駛高架橋，數量直追去年全年取締總數125件。

熱門新聞

【即時短評】盧秀燕拒台中州廳中央代管 原來有內幕！

記得先儲水！桃園這裡19日將停水或降水壓11小時

影／「終於在台灣結婚了」趙守泉、安迪同婚戀曲獲祝福

新冠肺炎居家檢疫或隔離還趴趴走 北市今晚再開罰3人

彰化市老人互助會面臨倒會 老人怨棺材本拿不到

掃瘟疫！台南金唐殿蕭壠香科 百足真人蜈蚣陣開館遶境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。