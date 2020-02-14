因軍營保留最大塊溫泉地 宜蘭花3.4億打造礁溪之心

礁溪明德訓練班因是軍營，在礁溪溫泉區大量被開發中「倖存」，被保留成為最大塊的溫泉地，宜蘭縣政府花3.4億打造「礁溪之心」的計畫中，整修營舍，將變為公園與藝文中心，預計今年底就可以完成，不過，雖在溫泉區，卻不挖溫泉利用，營造鄰里綠地廣場，讓擁擠溫泉區有寬闊的自然休憩空間。

礁溪是台灣重要的平地溫泉區，市區的土地寸土寸金，陸續被都開發為溫泉飯店或溫泉集合式住宅，但在溫泉精華區，還保留完整與大塊土地，就是陸軍舊營區明德訓練班，南營區有2.1公頃，相隔一條路的北營區有3.1公頃，加起來5.2公頃，換算面積達1萬5千坪。

宜蘭縣政府爭取到3.4億元的前瞻計畫經費，打造「礁溪生活之心」，其中，陸軍舊營區明德訓練班大改造，舊營舍整修，分別設置藝文表演中心、綠地廣場等，而營區內有溫泉，曾有過溫泉池，但縣政府考量，因礁溪泡湯地點多，公民營均有，包括湯圍溝公園、溫泉公園等，因此，明德訓練班營區整修工程裡，不挖取、不開發溫泉，而是以寬闊自然的鄰里綠地公園模式，提供休憩。

縣政府指出，「礁溪生活之心」工程將在今年底完成，除營區改造，還有礁溪轉運站的綠美化，增加風雨走廊及停車位，其中，礁溪轉運站新建200公尺的風雨走廊，連接附近的溫泉公園，遊客一下車，不必再日照雨淋，可直達市區景點。

同時，礁溪協天廟歷史悠久，香火鼎盛，是台灣重要關公廟，廟前原本有礁溪公有零售市場，還有戶政事務所，都因老舊或搬遷而拆除，縣有土地部分，透過「礁溪之心」計畫，設置為生活廟埕，新建展演棚架與廣場。