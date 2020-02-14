影／情人節台東市長送花椰菜 公所女職員：驚喜又實用
今天西洋情人節，台東市長張國洲上午在市公所逐一課室，分送每位女性員工，每人1顆白花椰菜，讓收到「花束」的女員工個個驚喜：「這是收到最特別的禮物，還可以帶回家煮超實用。」還有女員工開心說：「市長好用心，沒包裝，很環保。」
張國洲表示，今天是一年一度西洋情人節；以往都是送公所女員工每人1朵玫瑰花，今年就想來點特別的，最近剛好是台東地區的花椰菜產季，白花椰菜豐收，而且花椰菜富含花青素，對人體很好，因此決定送女員工每人1顆白花椰菜。
張國洲說，送白花椰菜祝女員工情人節快樂，花椰菜可帶回家煮，還可以照顧台東小農，一舉三得。張國洲今天除送女員工花椰菜，他也不忘祝福全台東市民情人節快樂。
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