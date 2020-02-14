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郵輪不來國門廣場還蓋嗎？林右昌：疫情總會過去的
桃園機場是台灣的國門，基隆港躍升為台灣郵輪母港，等於是另個國門，基隆市政府近年提出國門廣場計畫，要把火車站前天橋與圓環將變成一個大廣場，但受到新冠肺炎疫情衝擊，2月6日起國際郵輪禁止靠我港口，國門廣場還要蓋嗎？基隆市長林右昌說，疫情是臨時性，總是會過去的，國門廣場計畫不變。
林右昌昨天視察城際轉運場工程時受訪指出，疫情是臨時性，短暫事件，這件事情總是會過去，但是郵輪產業在基隆的發展是長久的，是十年，廿年以上的產業，而且周邊的產業鏈結，大家可以發現最近這幾年開始進來。
他記得開始在推郵輪產業時，市民有一些質疑，認為郵輪來，「生雞蛋的沒有放雞糞的有」，郵輪客都載到別的城市去，可是大家有沒有發現，這一兩年郵輪產業對基隆經濟還有消費確實帶來助益，所以目前為止，民眾的反應越來越好。
而且市府跟郵輪公司有更多的合作，要幫基隆在地商品，青年人創業商品和郵輪消費做連結，這部分在未來會加緊的推動。
新冠肺炎「COVID-19」嚴重衝擊餐旅業，曾經四輪會，五輪會熱鬧不已的基隆港，如今剩下一艘來避港的寶瓶星號，熱鬧不再，郵輪市場何時能再起，充滿變數。
因郵輪而建的國門廣場，是中央核定前瞻基礎建設計畫之一，包括拆除火車站前陸橋、圓環、清整水岸環境，連接海洋廣場，拓寬現有東岸水岸空間，創造更多魅力打卡地點及商業，讓旅客及市民能一路自火車站經國門廣場舒適地行走至東岸停車場，連接到東岸商場、文化中心及基港大樓。
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