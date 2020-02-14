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影／偏鄉買不到口罩 宜蘭封街發5千個
宜蘭縣頭城鎮有不少偏僻村里，老年人口多，卻沒有藥局，根本買不到口罩，位在頭城的人文中小學，去年4月間，有家長捐了大批口罩，庫存在校，以備不時之需，沒想到真的用上了，校方與家長在防疫急需之際，除供學校使用，也透過縣議員蔡文益協助，今天封街發放5千個。
「我們保留一定量，以供開學後學生使用，其他的捐出來給需要的鄉親！」人文中小學校長周樂生表示，平常受鄉親支持，這個時候有能力，要回饋！
校方與家長會捐出5千個口罩，蔡文益動員服務處人員漏夜分裝，發放象以頭城鎮民為主，今天一早在頭城服務處發放，即有大批民眾排隊。
「謝謝、謝謝！」領取口罩的民眾，有的家住海濱的縣界石城里，還有人遠從偏遠的大里、大溪里來，那些地方有的缺乏藥局，有的買不到口罩，老人家不知如何是好，一大早等車、轉車，到了服務處，領到2個口罩，很珍惜地放進包包裡，說要好好使用，相當開心，接著等公車，準備回家。
一名年近80歲婦人從石城至頭城市區領2個口罩，幾乎要花半天的時間，但她說值得，至少有了口罩，需要時可用，比較安心。
除此外，住大溪里一位媽媽帶了3名子女排隊領口罩，她說，買不到很急，孩子與家人都要用，今天領了8個，多少還可以撐一下，感謝蔡文益議員與人文學校的愛心。
而蔡文益還觀察到，排隊領口罩者都以上了年紀或小孩為主，除非是代家人領，否則很少年輕人，他們都會禮讓較需要的老人小孩優先，讓人看到台灣人在防疫當頭，感人與溫馨的一面。
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