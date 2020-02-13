基隆查不實疫情謠言 警方組專案小組調查

日前謠傳有郵輪旅客到基隆廟口導致攤商感染武漢肺炎，市長林右昌立即指示警察局全力追查，警方也由第一分局偵查隊及警察局刑警大隊組成專案小組進行調查。

基隆市政府今天晚間發布新聞稿指出，警察局刑警大隊科偵隊持續針對「基隆人」、「基隆人大小事」、「基隆人踹共」、「基隆人集團」、「爆料公社」、「爆廢公社」等臉書（Facebook）社團及粉絲專頁、PTT、各大論壇等網路社群平台進行網路巡邏，目前尚未發現有民眾透過網路散播有關傳染病流行疫情不實訊息情事。

「以訛傳訛更可怕」，仁三路廟口飲食攤販總代表謝文賢晚間向中央社記者表示，不知究竟是誰惡意中傷，謠傳廟口有攤商染上武漢肺炎，導致廟口生意一落千丈。

他說，若有人願意出面，具體指出哪間攤商染病，他願意懸賞新台幣10萬元，並陪同攤商到醫院檢驗，他敢保證，攤商目前健康狀況良好，沒有人出現發燒等異狀，但苦於沒有證據，若有證據早就就報警抓人，衛生局也可派員檢驗，證明攤商健康無虞。

警方表示，一旦查明謠言來源後，將依違反傳染病防治法，散播有關傳染病流行疫情不實訊息，將嫌疑人移送地檢署偵辦。