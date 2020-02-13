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龍潭湖公益路跑送5000隻全雞 跑3公里就能掌握先「雞」
參加公益路跑的完賽禮是一隻「玫瑰雞」。宜蘭礁溪鄉龍潭湖公益路跑活動訂4月12日舉行，賽事分成21公里半程馬拉松組、10.5公里精實挑戰組、3公里健康環湖組，只要跑完的人就有雞，鄉公所也配合兩天在現場舉辦草地音樂會、熱氣球體驗。
為協助創世基金會募集植物人安養經費，炳翰國際機構、炳翰製藥廠、財翰企業及龍寶生命科技公司，共同舉辦「2020 RUN FOR DREAM炳翰礁溪公益路跑」，今天在礁溪鄉公所由鄉長張永德化身愛運動大使，推廣公益路跑活動，並搶先開箱「完賽禮」。
之前也曾經在龍潭湖辦過類似公益路跑，睽違2年後，讓許多跑友趨之若鶩的完賽禮「玫瑰雞」又回來了，這次贈品還有人參花茶、紀念T恤、運動毛巾及世界健身房體驗券，報名費600元，完賽禮總價值1200元，另有在地商家及觀光工廠提供賽道補給和各種美食，盈餘所得將全部捐贈創世基金會。
礁溪鄉公所更以帶動觀光路跑為訴求，4月11及12日兩天在龍潭湖推出系列活動，包括融合蘭陽風采的草地音樂節及熱氣球體驗，邀請跑友來礁溪同樂，一起為自己跑出健康、為植物人跑出希望。受理報名到3月13日，https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=983，歡迎大家共襄善舉，跑步做公益。
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