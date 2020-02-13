南田火箭基地蓋農地上 台東縣府將再開罰

晉陞太空科技公司在台東縣達仁鄉南田部落興建火箭發射基地，因違反土地使用規定，台東縣政府已裁罰新台幣40萬元，台東縣政府今天再次強調如未改善將繼續裁罰。

台東縣政府表示，晉陞太空科技公司原訂今日發射探空火箭，因天候等部分因素終止試射，不過，因火箭發射基地土地使用尚未合法，台東縣政府仍將依據現行違反土地管制相關規定，予以續處，並請業者限期改善。

台東縣政府表示，關於「火箭」或「太空發射載具」相關興辦事業計畫審議、航空載具安全性、海（空）域許可等皆為中央各部會管理，在中央未有法令訂頒或修正前，台東縣政府將依據現行區域計畫法相關規定續處。

台東縣政府強調，任何土地開發利用行為，皆需依現行土地管制規定，事前提出開發計畫。而晉陞公司未經申請，即在私人農地上，自行整地興建火箭發射基地，台東縣政府自去年起，已裁處2次合計40萬元罰款，並請晉陞公司自行拆除基地，將土地恢復原狀或提出申請改善（辦理土地變更）。

台東縣政府表示，依據現行區域計畫法規定，違反管制使用土地，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並得限期令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。不遵從者得按次處罰，並停止供水、供電、封閉、強制拆除或採取其他恢復原狀等措施，其費用由土地或地上物所有人、使用人或管理人負擔。

不依限變更土地使用或拆除建築物恢復土地原狀者，除依行政執行法辦理外，並得處6個月以下有期徒刑或拘役。