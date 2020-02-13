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南田火箭基地蓋農地上 台東縣府將再開罰

中央社 / 台東縣13日電
晉陞太空科技公司工程人員今天早上在台東達仁鄉南田火箭基地進行明天說明會先前作業準備。 聯合報記者尤聰光／翻攝

晉陞太空科技公司在台東縣達仁鄉南田部落興建火箭發射基地，因違反土地使用規定，台東縣政府已裁罰新台幣40萬元，台東縣政府今天再次強調如未改善將繼續裁罰。

台東縣政府表示，晉陞太空科技公司原訂今日發射探空火箭，因天候等部分因素終止試射，不過，因火箭發射基地土地使用尚未合法，台東縣政府仍將依據現行違反土地管制相關規定，予以續處，並請業者限期改善。

台東縣政府表示，關於「火箭」或「太空發射載具」相關興辦事業計畫審議、航空載具安全性、海（空）域許可等皆為中央各部會管理，在中央未有法令訂頒或修正前，台東縣政府將依據現行區域計畫法相關規定續處。

台東縣政府強調，任何土地開發利用行為，皆需依現行土地管制規定，事前提出開發計畫。而晉陞公司未經申請，即在私人農地上，自行整地興建火箭發射基地，台東縣政府自去年起，已裁處2次合計40萬元罰款，並請晉陞公司自行拆除基地，將土地恢復原狀或提出申請改善（辦理土地變更）。

台東縣政府表示，依據現行區域計畫法規定，違反管制使用土地，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並得限期令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。不遵從者得按次處罰，並停止供水、供電、封閉、強制拆除或採取其他恢復原狀等措施，其費用由土地或地上物所有人、使用人或管理人負擔。

不依限變更土地使用或拆除建築物恢復土地原狀者，除依行政執行法辦理外，並得處6個月以下有期徒刑或拘役。

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