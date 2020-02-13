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肌萎症學生奮力求學不敵病魔 校方提前頒畢業證書

中央社 / 蓮縣13日電
梁爸爸辛苦的開車接送，一到校先拿出輪椅，再小心地讓梁匡豐坐在輪椅上。圖／光復商工提供

花蓮光復商工高三學生梁匡豐患有裘馨氏肌肉萎縮症，連握筆都吃力，仍每天由爸爸接送就學，想完成高中學業，2月初因不敵病痛離世，校方今天在告別式上，提前頒發畢業證書給他。

梁匡豐因患有裘馨氏肌肉萎縮症，肌肉會隨著時間退化，小時候還可以走路，國中坐輪椅，到高二起行動、生活需仰賴別人幫忙，握筆都不太有力氣。

梁爸爸則希望孩子不要因為生病而疏離人群，希望兒子能正常上學，學習新知識，每天早上都載著梁匡豐從豐濱開30分鐘山路，翻越海岸山脈到光復上學，有時間就留在學校協助兒子上課。

光復商工秘書黃俊仁說，學校除了增加無障礙設備外，也為梁爸爸申請交通補助，並向教育部申請助理員名額，由梁爸爸報考錄取後，有部分補助費用，減輕他照顧兒子的負擔。

光復商工特教輔導老師楊凱宇接受中央社記者採訪表示，梁匡豐就讀資料處理科，雖然疾病讓他行動不便，但不影響學業表現，只要身體狀況允許，他都會到校上課，平均每週上課4天。

楊凱宇提到，梁匡豐個性害羞，比較不敢和同學主動聊天，但同學們都很照顧他，會邀請他參加學校活動、操作爬梯機幫助他上下樓梯，課堂上會協助抄筆記、翻書，若遇到梁匡豐請假，還會主動提供課堂筆記。

楊凱宇說，雖然梁匡豐沒有提過未來有哪些夢想，但有說過想唸完高中學業、拿到畢業證書。除了體育課外，梁匡豐幾乎每堂課都可以參與，成績也不錯，可達一般學生考試標準，不需因特殊生身分調降分數門檻，過去2年都沒有被當掉的科目。

2月6日深夜梁匡豐因心肺衰竭，在睡夢中離世，來不及和同學們一起畢業，事發突然也讓師生們感到震驚，校方以過去成績、出席狀況評估，若時間允許，梁匡豐一定能符合畢業資格。今天由校長陳瑞洲代表在告別式上，提前頒發畢業證書給他，象徵完成高中學業。

物理治療師到學校幫梁匡豐物理治療，梁爸爸都會陪同一起參加。圖／光復商工提供
校方向教育部國教署申請，由梁爸爸擔任助理員，照顧梁匡豐的生活起居。圖／光復商工提供
梁爸爸幾乎每天開車接送梁匡豐上下課，小心地背他下車。圖／光復商工提供

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