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封橋施工逾2年 花蓮玉里太平溪橋今開放
公路總局蘇花改善工程處在花蓮中南區執行「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」，採分段施工，其中橫跨豐坪溪的玉里鎮太平溪橋，封橋拓寬逾2年，今天終於重新開放。
太平溪橋拓寬改建工程，屬於玉里鎮三軒到大禹段（268.5至271公里）拓寬工程中的一段，蘇花改工程處2017年1月封橋施工，並另闢舊台9線臨時便道方便通行，因為太平溪橋是台9線進入玉里鎮區的重要連通橋梁，許多民眾殷殷期盼早日開放。
太平溪橋工程原定去年9月完工，但颱風季節時帶來的豪雨屢次沖毀溪底便道，造成工程一再展延，最近才完成，並於今天上午11時開放通行。
蘇花改工程處和平工務段段長陳吉順表示，三軒到大禹段的主線全長約1750公尺，其中太平溪橋長405公尺。工程內容包括新建中央分隔島，將南下北上車道分離，並規畫機慢車道和自行車道，改善後的太平溪橋，南北雙線各有兩車道和一個機慢車道，行駛起來更寬敞、安全。
陳吉順表示，雖然太平溪橋已開放通行，但部分區域仍有零星施工，請用路人路過該處時，配合施工標誌標線、交通號誌及交管人員，依工區限速30公里小心行駛。接下來還有舊台9線跟三軒大禹段南段銜接處的槽化島工程，預計3月初完工。
花東縱谷景觀大道工程從台9線木瓜溪橋為起點，南到花蓮最南端，採全段規畫、分段施工，目前還有多個路段將陸續發包施工，預計4年後全部完工。
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