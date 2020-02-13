國人自製火箭未成功發射 違反土管部分台東縣府將續處
晉陞太空科技公司原定今天清晨在台東縣達仁鄉南田村發射探空火箭，後因天候等部份因素「終止試射」，不過，因火箭發射基地土地尚未合法，台東縣政府下午表態，仍將依據現行違反土地管制相關規定，予以續處，並請業者限期改善。
台東縣政府強調，任何土地開發利用行為，皆需依現行土地管制規定，事前提出開發計畫。而晉陞公司未經申請，即在私人土地（原住民保留地）上，自行整地興建火箭發射基地，臺東縣政府自去年起，已對該公司裁處40萬元罰款，並請晉陞公司自行拆除基地，將土地恢復原狀或提出申請改善計畫（辦理土地變更）。
台東縣府表示，關於「火箭」或「太空發射載具」相關興辦事業計畫審議、航空載具安全性、海（空）域許可等皆為中央各部會管理，在中央未有法令訂頒或修正前，台東縣政府將依據現行區域計畫法相關規定，針對晉陞在南田私變火箭發射場持續處理。
依據現行區域計畫法規定，違反管制使用土地，可處6萬元以上30萬元以下罰款，並得限期令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。經限期變更使用、停止使用或拆除地上物恢復原狀而不遵從者，得按次處罰，並停止供水、供電、封閉、強制拆除或採取其他恢復原狀之措施，其費用由土地或地上物所有人、使用人或管理人負擔。不依限變更土地使用或拆除建築物恢復土地原狀者，除依行政執行法辦理外，並得處6個月以下有期徒刑或拘役。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言