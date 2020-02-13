國人自製火箭未成功發射 違反土管部分台東縣府將續處

晉陞太空科技公司原定今天清晨在台東縣達仁鄉南田村發射探空火箭，後因天候等部份因素「終止試射」，不過，因火箭發射基地土地尚未合法，台東縣政府下午表態，仍將依據現行違反土地管制相關規定，予以續處，並請業者限期改善。

台東縣政府強調，任何土地開發利用行為，皆需依現行土地管制規定，事前提出開發計畫。而晉陞公司未經申請，即在私人土地（原住民保留地）上，自行整地興建火箭發射基地，臺東縣政府自去年起，已對該公司裁處40萬元罰款，並請晉陞公司自行拆除基地，將土地恢復原狀或提出申請改善計畫（辦理土地變更）。

台東縣府表示，關於「火箭」或「太空發射載具」相關興辦事業計畫審議、航空載具安全性、海（空）域許可等皆為中央各部會管理，在中央未有法令訂頒或修正前，台東縣政府將依據現行區域計畫法相關規定，針對晉陞在南田私變火箭發射場持續處理。