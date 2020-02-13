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計程車駕駛不怕買不到口罩了 基市府：可一次買3天量
因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，交通部統一每日配發交通運輸業者足額口罩予各縣市政府，六都部分由直轄市政府配售，非六都縣市統一由監理站配售。基隆市政府指出，今天起車籍為基隆市計程車駕駛，可分別向所屬同業公會、職業工會或合作社購買口罩，每車每日額度為1片，不能重複購買。
基隆市政府交通處指出，原規定1次只能購買1片，經市府與基隆監理站協調，調整1次最多可購買3片，也就是一次購買3天分配量，未來如口罩數量足夠，再檢討增加購買數量。
市公車部分，由公車處及業者自行至台北市區監理所購買，每片口罩均一售價5元，每車每日額度1片。
交通處強調，只要是販售期間內均可購買，另口罩配送時間具有時間差，請司機駕駛及合作社社員於先行電洽所屬工會及合作社確認，再行前往購買。
地址、電話：
基隆市計程車客運商業同業公會 基隆市中正區中正路446號 02-24631915
基隆市計程車駕駛員職業工會 基隆市龍安街314號1樓02-24215371
基隆市汽車駕駛員職業工會 基隆市仁愛區仁二路89號 02-24223606
基隆計程車運輸合作社 基隆市安樂區安一路369號1樓 02-24279531
日昇計程車運輸合作社 基隆市信義區信二路53號1樓 02-24220680
聯興計程車運輸合作社 基隆市中正區中正路446號1樓 02-24631915
義光計程車運輸合作社 基隆市七堵區福五街222號 02-24516838
人人計程車運輸合作社 基隆市暖暖區源遠路249巷181之1號1樓 26428080
元仁計程車運輸合作社 基隆市安樂區安一路371號1樓02-24281696
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