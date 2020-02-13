寵物公園選址 相中宜蘭或羅東運動公園畫設專區
宜蘭家犬數多達3萬2千隻，為讓牠們有專屬空間玩耍，不被影響，也不影響別人，宜蘭縣政府評估選址，將畫專區，籌設專屬的寵物公園。
宜蘭縣有3萬2千多個毛小孩，數量之多，與全縣的小學生人口數差不多，毛小孩雖然有一般公園或綠地可以玩耍，但自由奔跑，難免影響其他人，尤其是有些人會擔心狗有傳染病、狗排洩、或不喜歡狗、怕狗叫聲，會排斥。
為此，宜蘭縣動物關懷協會就請命，爭取設置寵物公園，希望縣政府在溪北或溪南各設專屬寵物公園，讓狗兒自由自在奔跑，對此，立委陳歐珀連繫農委會動物保護科，允諾協助。
縣府籌辦寵物公園，正選擇合適的場址設置，其中，羅東運動公園或宜蘭運動公園空間大，又近市區，也是優選考量之地。
縣府表示，待選址確定，經費有著落，就可畫設一定範圍為專區，圍起圍籬，讓狗兒在專區裡盡情奔跑、玩耍，飼主不必再牽著狗，或怕狗亂跑不受控，要一路牽引，而是輕鬆坐在一旁，讓毛小孩玩。
同時，觀摩其他外縣市寵物公園的作法，會在寵物公園專區內，除相關遊具外，將設洗手、洗腳、飲水等設施，讓毛小孩玩耍後，乾淨帶回家，寵物公園維持環境清潔。
另外，對於目前收容流浪動物的中途之家，宜蘭縣政府已經向農委會爭取109年度補助，在收容所設流浪犬貓美容專區，改善犬舍地面，購置高壓清洗系統等，收容空間則再爭取經費規畫設計，增設收容所二館，讓毛小孩們一樣有整潔、明亮的收容空間。
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