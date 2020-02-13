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買不到口罩！ 佛心村長停產布包改做雙層布口罩送村民

聯合報 / 記者吳淑君羅建旺／連線即時報導
宜蘭縣三星鄉月眉村長王全龍停掉自己工廠手工花布包生產線，今天起改做雙層布口罩，優先免費供應給村民，村民大呼：揪甘心耶。記者吳淑君／攝影

「村長，我們都買不到口罩，怎麼辦？」新冠肺炎（武漢肺炎）持續延燒，全世界都在搶口罩，台灣實施實名制後，一周每人限領2片，許多人還是買不到，宜蘭縣三星鄉月眉村長王全龍停掉自己工廠手工花布包生產線，今天起改做雙層布口罩，優先免費供應給村民，村民大呼：揪甘心耶。

王全龍說，盛產三星蔥的三星鄉，全鄉2萬1千餘人，只有一間健保藥局，每日配額200片成人口罩、50片兒童口罩，每天大概只有6、70個人買得到口罩，民眾不斷的向公所、衛生所反映，得到的答案都一樣「這是中央的政策，我們也沒辦法」。

「我ok，你先領」這行動很好，但問題是沒有得領啊？他決定做雙層布口罩，內可放置醫療口罩，讓一般人使用；醫療口罩，就留給病患們使用吧。

王全龍自己家裡開設「針匠」手工花布包，他周一起和員工研究布口罩，開發了十多個版本，一直在考慮要怎麼做，先是做口罩套，但發現有些人只要布口罩就好，也有摺疊式的，花了兩天改到後來，認為雙層布口罩最好，今天他停掉花布包生產線，開始生產雙層布口罩。

他選用透氣的布，放進醫用口罩後吸氣吐氣也能不起霧，「會不會有人質疑這樣有沒有作用？」記者問，王全龍說，他們主要是想延長醫用口罩的壽命，也防飛沫，現在一聽到有人咳嗽會擔心，有布口罩遮著，比較不容易把飛沫傳給別人，現在不止武漢肺炎，還有流感，戴口罩很需要，但不需要用到醫療口罩。

王全龍說，平時外出騎機車，去市場只需要戴布口罩，到醫院等密閉空間，就把醫用口罩塞進布口罩裡頭，回到家抽出醫用口罩，布口罩用50度以上熱水消毒後，再洗一洗晾乾可以再用，以延長醫用口罩壽命，非常時期，先應急。

該村村民有一千多人，要先照顧，他每做好一批就被搶光。王全龍還特別挑了適合小朋友戴的花布做布口罩，他說，小朋友用的機會更多，上幼稚園，安親班一定要戴，但用不到醫療級口罩，這款雙層布口罩很適合。

王全龍說，雙層布口罩工序不少，最後還要經蒸氣熨斗燙過，一來定型，二來消毒，這兩天有許多人想要下訂，他都請大家再等等，他先把村民需要的量趕製出來，再接訂單做給村外的人，每個雙層口罩成本價，賣30元，不要虧錢就好。

衛福部官網回應布口罩指出，若處於通風環境或是開放空間，且保持適當距離下，直接接觸飛沫或被在空氣中飄浮的病菌微粒感染之可能性較低，健康民眾無需配戴口罩，惟民眾如仍欲佩戴，建議也可選用一般布口罩，尚可提供部分防護效果。

三星鄉月眉村曾有3家成衣廠，是月眉地區婦女賴以貼補家用的重要來源，30、40年前成衣廠外移，媽媽們失業了，找工作四處碰壁，只能打工、帶孫、洗蔥。

王全龍他把這些有車縫底子的媽媽們找回來，十年前在三星街上租下曾經是成衣廠的房子，成立工作室，他的太太林秀琦會做拼布包，他們到處買包包回來拆解研究，一邊開發車縫包，一邊到市面找賣點。

他以客家服裝特色研發的月眉女兒包，時尚又平價，近年打進各大老街，熱門景點，很受歡迎。

雙層布口罩，可把醫用口罩塞進去，回到家抽出來，布口罩用50度以上熱水消毒後，再洗一洗晾乾可以再用，以延長醫用口罩壽命。記者吳淑君／攝影
雙層布口罩，可把醫用口罩塞進去，回到家抽出來，布口罩用50度以上熱水消毒後，再洗一洗晾乾可以再用，以延長醫用口罩壽命。記者吳淑君／攝影
宜蘭縣三星鄉月眉村長王全龍停掉自己工廠手工花布包生產線，今天起改做雙層布口罩，優先免費供應給村民，村民大呼：揪甘心耶。記者吳淑君／攝影
宜蘭縣三星鄉月眉村長王全龍停掉自己工廠手工花布包生產線，今天起改做雙層布口罩，優先免費供應給村民，村民大呼：揪甘心耶。記者吳淑君／攝影
宜蘭縣三星鄉月眉村長王全龍停掉自己工廠手工花布包生產線，今天起改做雙層布口罩，優先免費供應給村民，村民大呼：揪甘心耶。記者吳淑君／攝影
宜蘭縣三星鄉月眉村長王全龍停掉自己工廠手工花布包生產線，今天起改做雙層布口罩，優先免費供應給村民，村民大呼：揪甘心耶。記者吳淑君／攝影
雙層布口罩，可把醫用口罩塞進去，回到家抽出來，布口罩用50度以上熱水消毒後，再洗一洗晾乾可以再用，以延長醫用口罩壽命。記者吳淑君／攝影
宜蘭縣三星鄉月眉村長王全龍停掉自己工廠手工花布包生產線，今天起改做雙層布口罩，優先免費供應給村民，村民大呼：揪甘心耶。記者吳淑君／攝影
雙層布口罩工序不少，最後還要經蒸氣熨斗燙過，一來定型，二來消毒，記者吳淑君／攝影

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