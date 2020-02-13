爸爸每天背上下學 花蓮肌肉萎縮症高三生離世

花蓮光復商工高三學生梁匡豐患有肌肉萎縮症，幾乎每天都由爸爸從豐濱鄉開山路30分鐘接送，雖然連筆都握不住，梁匡豐仍盡力坐輪椅到校學習，近3年來從不間斷，但不幸於2月6日深夜因心肺衰竭離世。雖然來不及和同學一起畢業，校長陳瑞洲特別在今天告別式上頒發畢業證書給他。

光復商工輔導老師楊凱宇表示，就讀資料處理科的梁匡豐屬重症肌肉萎縮症，生前胃部已經萎縮快到肺部的位置，導致消化不良，講話也會喘，幾乎每天爸爸辛苦的開車接送，一到校先拿出輪椅，再小心地背梁坐在輪椅上。儘管如此一周還是有上滿約4天的時數，希望能拿到高中畢業證書。曾問過梁有沒有夢想，但他卻回答「身體狀況不好，連想都不敢想」，令人鼻酸。

「同學們都很樂意幫助他，彼此感情很好」楊凱宇說，資料處理科每人都有一台電腦，但梁匡豐連筆都握不住，同學都願意幫忙敲鍵盤、抄筆記，或操作爬梯機，梁也很爭氣，成績不錯，沒有因為身障而侷限自己的思考能力，老師不用特別加分也能通過考試。

光復商工秘書黃俊仁表示，為協助梁匡豐更方便上下樓，校方安排離電梯最近的教室，還有提供爬梯機，並向教育部國教署申請，由梁爸爸擔任助理員，照顧他的生活起居，像是上廁所、換衣服等。除了體育課無法參與外，梁匡豐都非常認真上課，儘管為了治療一周到校2、3次，不過出席率正常，校方也幫忙申請交通補助，紓解梁爸爸交通費。