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爸爸每天背上下學 花蓮肌肉萎縮症高三生離世

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
梁爸爸辛苦的開車接送，一到校先拿出輪椅，再小心地讓梁匡豐坐在輪椅上。圖／光復商工提供

花蓮光復商工高三學生梁匡豐患有肌肉萎縮症，幾乎每天都由爸爸從豐濱鄉開山路30分鐘接送，雖然連筆都握不住，梁匡豐仍盡力坐輪椅到校學習，近3年來從不間斷，但不幸於2月6日深夜因心肺衰竭離世。雖然來不及和同學一起畢業，校長陳瑞洲特別在今天告別式上頒發畢業證書給他。

光復商工輔導老師楊凱宇表示，就讀資料處理科的梁匡豐屬重症肌肉萎縮症，生前胃部已經萎縮快到肺部的位置，導致消化不良，講話也會喘，幾乎每天爸爸辛苦的開車接送，一到校先拿出輪椅，再小心地背梁坐在輪椅上。儘管如此一周還是有上滿約4天的時數，希望能拿到高中畢業證書。曾問過梁有沒有夢想，但他卻回答「身體狀況不好，連想都不敢想」，令人鼻酸。

「同學們都很樂意幫助他，彼此感情很好」楊凱宇說，資料處理科每人都有一台電腦，但梁匡豐連筆都握不住，同學都願意幫忙敲鍵盤、抄筆記，或操作爬梯機，梁也很爭氣，成績不錯，沒有因為身障而侷限自己的思考能力，老師不用特別加分也能通過考試。

光復商工秘書黃俊仁表示，為協助梁匡豐更方便上下樓，校方安排離電梯最近的教室，還有提供爬梯機，並向教育部國教署申請，由梁爸爸擔任助理員，照顧他的生活起居，像是上廁所、換衣服等。除了體育課無法參與外，梁匡豐都非常認真上課，儘管為了治療一周到校2、3次，不過出席率正常，校方也幫忙申請交通補助，紓解梁爸爸交通費。

最後梁匡豐因肌肉萎縮引發心肺衰竭不幸在睡夢中離世，來不及畢業，家人在2月7日早上發現，老師和同學們很難過，家屬訂於今天在豐濱鄉舉辦告別式，據了解全班同學都參加，就連國中同學都出席，而校長也在今天頒發畢業證書，讓梁匡豐了結畢業的心願。

物理治療師到學校幫梁匡豐物理治療，梁爸爸都會陪同一起參加。圖／光復商工提供
校方向教育部國教署申請，由梁爸爸擔任助理員，照顧梁匡豐的生活起居。圖／光復商工提供
梁爸爸幾乎每天開車接送梁匡豐上下課，小心地背他下車。圖／光復商工提供

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