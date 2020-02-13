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基隆城際轉運站進度超前 林右昌：預期明年七月中完工

聯合報 / 記者吳淑君／基隆即時報導
基隆市長林右昌今早會勘城際轉運站，得知施工實際進度為14.15％，較預定進度超前，他滿意的說，施工工進加速進行，預期明年七月中完工。記者吳淑君／攝影

工程經費高達6億元的基隆市城際轉運站，之前進度些許落後，基隆市長林右昌緊盯，要求監營造單位每天收工後進行工程檢討，他今天到現場會勘，得知施工實際進度為14.15％，較預定進度超前，他滿意的說，施工工進加速進行，預期明年七月中完工。

市長林右昌今天率觀光及城市行銷處長曾姿雯、交通處長李綱及文化局長陳靜萍視察工地，聽取曾處長簡報。

目前施作新建轉運站一、二樓基礎及舊火車站結構補強，施工實際進度為14.15％，較預定進度超前。接下來進行站體底板作業，下周要做轉運站大頂篷基礎開挖。由於增加工作面，施工工進加速進行，預期明年七月中完工。

林右昌說，舊火車站站體完成結構補強，接著進行拉皮改建。接下來大頂篷基礎工程將開挖深達三米，上方轉運站主體目前完成鋼筋綁紮與後續工項，預計今年年中左右看到，進行搭築鋼構主體。

林市長表示，基隆的難度是穿著西裝在改西裝，在不影響市民日常生活，每個階段要逐步細膩搭接好。城際轉運站完成、交通接運點切換後，才會分階段進行國門廣場計畫後，民眾順利通行旁邊通道，忠一路天橋才會拆除。

觀銷處表示，市府規劃於台鐵基隆車站新站南、北出口間之鐵道上方，新建基隆轉運站，以國際級公共建築概念設計，融入海港山城意象。工程發包經費為6.1億元，主體為2層樓建築物，配置國道客運停靠月台13席、市公車月台12席、候車大廳、旅客服務中心附屬設施、戶外花園、電梯及廁所等。

基隆市長林右昌今早會勘城際轉運站，得知施工實際進度為14.15％，較預定進度超前，他滿意的說，施工工進加速進行，預期明年七月中完工。記者吳淑君／攝影
基隆市長林右昌今早會勘城際轉運站，得知施工實際進度為14.15％，較預定進度超前，他滿意的說，施工工進加速進行，預期明年七月中完工。記者吳淑君／攝影

基隆 林右昌 火車站
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