影／羅東跟著土地公春遊 最大獎送3萬元純金鼠

民間信仰土地公農曆2月2日誕辰前夕，宜蘭縣羅東鎮公所、與羅東夜市旁的中山公園福德廟，將在2月22日(周六)上午8點30分起，合辦「土地公春遊」，祈福同時，邀民眾一起春遊，除送參加者實用紀念品，還有機會參加擲筊比賽，最大獎是重3錢、市價3萬元的純金鼠一隻。

鎮公所今天說明，春遊活動從中山土地公福德廟集結後出發，由土地公神轎帶領，一路行經興東路、公正路、中正路、中正南路、文化街，回到興東路旁的福德廟，全程約2.4公里，途中，凡集滿活動戳章，可以兌換紀念品及擲筊機會券，數量有限，發完為止。

春遊結束，換取機會抽籤券，限額100名，可在土地公廟舉行擲筊大賽，乞得最多聖筊者，可以抱回價值3萬元的招財開運金鼠1隻，活動當天土地公廟備有平安粥，免費供應，歡迎民眾自備環保餐具，吃平安、得好運。

鎮長吳秋齡指出，中山公園福德廟歷史悠久，香火鼎盛，是全國唯一位於公有土地的土地公廟，長期庇護著這片土地，緊鄰羅東夜市，與鎮民生活息息相關，鎮公所承續往年盛況與中山公園福德廟合辦「土地公春遊羅東」眾神出巡祈福活動，今年遇到新冠肺炎（武漢肺炎），希望藉由土地公出巡遶境，為民眾祈福驅疫，消災解厄，早日恢復民眾日常生活。