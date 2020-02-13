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影／羅東跟著土地公春遊 最大獎送3萬元純金鼠

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣羅東鎮公所、與羅東夜市旁的中山公園福德廟，將在2月22日(周六)上午8點30分起，合辦「土地公春遊」，祈福同時，邀民眾一起春遊。記者羅建旺／攝影

民間信仰土地公農曆2月2日誕辰前夕，宜蘭縣羅東鎮公所、與羅東夜市旁的中山公園福德廟，將在2月22日(周六)上午8點30分起，合辦「土地公春遊」，祈福同時，邀民眾一起春遊，除送參加者實用紀念品，還有機會參加擲筊比賽，最大獎是重3錢、市價3萬元的純金鼠一隻。

鎮公所今天說明，春遊活動從中山土地公福德廟集結後出發，由土地公神轎帶領，一路行經興東路、公正路、中正路、中正南路、文化街，回到興東路旁的福德廟，全程約2.4公里，途中，凡集滿活動戳章，可以兌換紀念品及擲筊機會券，數量有限，發完為止。

春遊結束，換取機會抽籤券，限額100名，可在土地公廟舉行擲筊大賽，乞得最多聖筊者，可以抱回價值3萬元的招財開運金鼠1隻，活動當天土地公廟備有平安粥，免費供應，歡迎民眾自備環保餐具，吃平安、得好運。

鎮長吳秋齡指出，中山公園福德廟歷史悠久，香火鼎盛，是全國唯一位於公有土地的土地公廟，長期庇護著這片土地，緊鄰羅東夜市，與鎮民生活息息相關，鎮公所承續往年盛況與中山公園福德廟合辦「土地公春遊羅東」眾神出巡祈福活動，今年遇到新冠肺炎（武漢肺炎），希望藉由土地公出巡遶境，為民眾祈福驅疫，消災解厄，早日恢復民眾日常生活。

鎮長吳秋齡表示，新冠肺炎造成人心恐慌不安，這次活動公所選擇在空氣流通的戶外場域辦理，春遊當天，歡迎鄉親攜家帶眷，藉由土地公的加持，撫慰人心，護佑羅東眾生，得到土地公整年保佑，也希望台灣能盡快脫離病毒威脅，也呼籲民眾勤洗手，避免碰觸口鼻，發燒者不出入公共場所，做好自我健康管理。

宜蘭縣羅東鎮公所與中山公園福德廟，合辦「土地公春遊」，擲筊比賽，最大獎是重3錢、市價3萬元的純金鼠一隻。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣羅東鎮公所、與羅東夜市旁的中山公園福德廟，將在2月22日(周六)上午8點30分起，合辦「土地公春遊」。記者羅建旺／攝影

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