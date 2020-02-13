花蓮「甜蜜蜜」情人節活動14日晚間府前公園登場

迎接浪漫情人節，花蓮縣府明天晚間6時起在縣府前的石雕公園舉辦，集樂團演出、文創市集、闖關遊戲的「甜蜜蜜市集」，邀民眾到草坪野餐，聆聽樂團不插電演出，還有趣味闖關遊戲，測試夫妻或情侶的甜蜜指數，報名可洽0988239823黃小姐。

縣府民政處長江東成表示，縣長徐榛蔚施政重視打造「幸福花蓮、友善城市」，這次選在縣府前的石雕公園草坪辦情人節活動，鼓勵民眾勇敢把愛說出來，也讓民眾看到縣府近年推廣城市綠美化的成果。

江東成說，活動從明天晚間6時展開，有花囍臨門、摩登派對與Tasil3組樂團輪番登場，演唱浪漫情歌。闖關遊戲有兩種，晚間6時40分是夫妻情侶組的「心有靈犀」，兩人配合主持人口令做出一樣的動作，就可以得分；7時50分是單身配對遊戲賽「我懂你的心」，隨機配對回答問題，答案相同可得分，兩組比賽，前三名可獲得國際觀光酒店餐券、烏克麗麗、羊羔毛毯等大獎。

當天還有20個攤位，包括手作美食、手工藝、飾品、盆栽等，歡迎民眾一同共度情人夜。參加闖關遊戲可以電話或網路報名，預約報名至13日晚間8時截止。