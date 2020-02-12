基隆廟口有人「中鏢」？ 主委：10萬懸賞抓造謠者

「不要到廟口用餐，X號中鏢！」新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續蔓延，最近有人在LINE流傳基隆廟口有攤販中鏢，基隆廟口主委謝文賢說，這個謠言傷害非常的大，廟口整個生意掉了5成以上，他懸賞10萬元抓造謠者。

謝文賢指出，1月31日鑽石公主曾經停靠基隆港，2000多名遊客下船趴趴走，有些散客也到過基隆廟口消費，隨著鑽石公主船上確診病例一再飆升，基隆廟口的生意就不斷下滑。

昨有媒體報導，鑽石公主號上一名35歲的美籍女子，受訪時坦承曾到過基隆廟口，還買了糖葫蘆拍照打卡。消息一出，基隆廟口生意再受創，更有人在網路造謠，指基隆廟口有多攤中鏢。

謝文賢再三澄清「所有攤販成員沒有人確診，假設有，他負完成責任。」他也表示，媒體報導提到郵輪客買過糖葫蘆，但也沒有拍到外國人來拿糖葫蘆，若有人要刻意造謠，隨便合成照片不就完蛋了，

謝文賢說，他要追造謠者，造謠者傳的不只一攤，是好多攤中鏢，他要懸賞10萬元，請造謠者有種跳出來，他陪著攤販去檢驗，如果真有確診，他送10萬，如果沒有請別再造謠，這會影響大家生計。

基隆廟口這陣子生意掉了5成以上，很多遊客不敢來，加上有人躲在鍵盤後亂造謠，把大家害慘了。

生意這麼差，有好幾攤就不賣了休息幾天，他本來想建議大家停業幾天，但這麼一來就落人口實，真有中鏢才停業而作罷，大家只好繼續熬下去，有的攤販一天只賣二、三千元，入不敷出，怎麼生活？