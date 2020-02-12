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不怕疫情！這張聯名卡優惠吸引人 開辦首日湧2千人辦卡

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
新冠肺炎疫情之際，傳出微風集團將大幅資遣，但蘭城新月百貨推出「玉山蘭城新月聯名卡」，食衣住行刷卡優惠多，第一天開辦就吸引二千多人湧入辦卡，根本忘了還有疫情存在。記者戴永華／攝影

宜蘭唯一的一家大型購物百貨公司與玉山銀行合作新推聯名卡，祭出新戶辦卡首刷贈送600元刷卡金、舊戶送400元刷卡金；其它包括看電影、住宿、吃烤鴨、生日禮及購買國道客運車票都可享優惠，第一天開辦就吸引二千多人湧入辦卡，有如根本忘了還有疫情存在。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情之際，傳出微風集團將大幅資遣，預估上百人受到影響，國內百貨業開出裁減人力的第一槍。但宜蘭縣的蘭城新月廣場更換聯名卡合作銀行，昨天起「玉山蘭城新月聯名卡」開辦，首刷999元就有最高600元回饋、買電影票250元。

雖然疫情期間大家都減少出門，但由於這張卡的食衣住行好康優惠相當吸引人，大家爭相走告轉貼好消息，湧入不少申辦民眾。第一天就吸引2千多人辦卡，詢問電話不斷。

蘭城新月表示，即日起至3月底推出「早鳥e指限時加碼」，玉山新戶首刷禮加碼贈600元館內刷卡金，舊戶贈400元館內刷卡金；更提供新月豪華影城購票優惠，持聯名卡購票，同享新月豪華影城VIP CARD現場購票86折優惠(優惠票250元)。

這張卡也結合蘭城晶英酒店及紅樓中餐烤鴨訂席，依酒店官網公告周一至周四享91折、周五至周日享92折優惠；很受消費者喜愛的「紅樓中餐廳櫻桃烤鴨尊榮保留席」，每天午餐及晚餐優先為卡友保留5桌，請於10日前預訂。

「生日禮」卡友生日當月持聯名卡至館內指定櫃位消費，可享壽星一送一等優惠。在購物餐飲折扣方面，指定餐廳或專櫃消費最高享7折優惠；滿千送百活動，再加碼送200元；刷卡滿額加贈1小時免費停車，最高5小時免費停車，另有6期分期0利率，紅利折抵現金等。

為鼓勵搭乘大眾運輸工具，持卡一般消費5000元，當期帳單於台鐵、首都、葛瑪蘭及國光客運購票享8%現金回饋。新卡好康連結申辦，韋元順。

新冠肺炎疫情之際，傳出微風集團將大幅資遣，但蘭城新月百貨推出「玉山蘭城新月聯名卡」，食衣住行刷卡優惠多，第一天開辦就吸引二千多人湧入辦卡，根本忘了還有疫情存在。記者戴永華／攝影
新冠肺炎疫情之際，傳出微風集團將大幅資遣，但蘭城新月百貨推出「玉山蘭城新月聯名卡」，食衣住行刷卡優惠多，第一天開辦就吸引二千多人湧入辦卡，根本忘了還有疫情存在。記者戴永華／攝影

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