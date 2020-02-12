快訊

搶救壽陸橋：南鐵地下化 鐵道沿線成文資墳場？

受困鑽石公主號台人該怎辦？ 謝長廷提7點說明

花蓮原民文創產業聚落動工 盼增商機促人才回鄉

中央社 / 花蓮縣12日電

花蓮縣政府爭取花東基金補助，計畫在東大門夜市旁打造全台首座縣級原住民文創產業聚落空間，今天舉行改善工程開工典禮，預計明年元月完工啟用，盼擴大商機及吸引人才回鄉。

東大門旁的陽光電城，過去是花蓮縣綠能產業基地之一，花蓮縣政府將改建為原住民族文創產業聚落空間，原住民族委員會主秘阿浪．滿拉旺、立委鄭天財及伍麗華、花蓮縣長徐榛蔚等人到場參與開工典禮。

阿浪．滿拉旺表示，原住民相關文創基地在地方性、民間成立不在少數，但以縣級等級而言，花蓮是第一處，也是示範點，將成為各部落在花蓮市區展示原住民特色產業、文創商品的平台。

阿浪．滿拉旺說，文創聚落不只將提供硬體設備，未來也會在產品生產、包裝、行銷、品牌形象等軟實力提供挹注，盼能成為一處產業聚落，藉以帶動其他縣市成立同樣規格、專屬原住民族的文創基地。

徐榛蔚致詞指出，縣府未來將持續推廣原鄉部落優質農特產、文創商品及伴手禮，展售在地有機蔬果、茶、米、咖啡、編織、手工藝品等，提供文化展演、銷售據點服務。

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村指出，原住民族文創產業聚落整修改建容積坪數約480坪，預計打造3層樓共10單位空間，配置包含手工藝品、樂舞展演、輕食分享、有機農特產推廣、藝術家駐點及旅遊資訊服務等空間。

陳建村強調，雖鄰近東大門夜市，但原住民族文創產業聚落提供的餐點輕食不會與夜市餐點重複，會朝向更精緻、有特色的餐點內容，提供遊客不同的選擇。

文創產業 原住民 夜市
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

中職／統一獅全隊移師花蓮訓練 與綺麗珊瑚打3場

花蓮打造首座原住民文創產業聚落 明年1月完工

寶瓶星號乘客下船後欲游泳 花蓮運動中心封館消毒

澳洲判例 海外出生原住民不得視為外國人驅逐出境

相關新聞

基隆廟口有人「中鏢」？ 主委：10萬懸賞抓造謠者

「不要到廟口用餐，X號中鏢！」新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續蔓延，最近有人在LINE流傳基隆廟口有攤販中鏢，基隆廟口主委謝...

不怕疫情！這張聯名卡優惠吸引人 開辦首日湧2千人辦卡

宜蘭唯一的一家大型購物百貨公司與玉山銀行合作新推聯名卡，祭出新戶辦卡首刷贈送600元刷卡金、舊戶送400元刷卡金；其它包...

疫情衝擊使愛心縮手 走進宜蘭家扶的捐款人少三分之一

受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，社福團體的捐款也明顯減少。宜蘭家扶中心發現最近走進家扶捐款的民眾少了三分之一，而且原本2月初排好的義賣活動，正值疫情恐慌之際，活動合辦單位低調進行，家扶目前決定把室內活動延後舉行或乾脆取消。

花蓮打造首座原住民文創產業聚落 明年1月完工

原民會為支持花蓮縣發展原住民族文創產業，核定花蓮縣政府花東基金4500萬元經費，在在陽光電城打造屬於花蓮縣原住民族的文創...

鄉長反對武漢台商隔離所設員山鄉 附近是自來水淨水場

兩岸溝通洽談第二波武漢包機，中央疫情指揮中心選定宜蘭員山鄉某軍營眷舍，做為安置武漢返台台商的隔離所，員山鄉公所今再度表達...

龜速車一車慢全路塞！ 蘇花改擬設置最低速限

蘇花改上個月全線通車，也像雪山隧道通車初期一樣，出現了龜速車，因蘇花改只有一個車道，嚴重時，一車慢全路塞，公路總局研擬，...

基隆龍門谷櫻花開 產業道路將整平改善破損、水溝加蓋

基隆市暖暖區龍門谷櫻花目前已經盛開，但花期快到尾聲，登頂還可看到台北101大樓，風景相當美，但上山的產業道路不少路段有破...

小母熊Mulas 今順利返回台東廣原展開3個月野訓

台東廣原小熊Mulas今天終於從台中特生中心回到當初被發現的台東縣海端鄉廣原村，在台東林管處、獸醫及照養員的陪同下，順利...

情人節 來宜蘭傳藝看戀愛小品古代浪漫

情人節何處去？宜蘭傳藝園區有歌仔戲匯演，安排戀愛小品，用輕鬆逗趣的劇情，看古代浪漫，與心愛的人一起笑一場。

汙水下水道工程路不平 吉安鄉盼補助修繕

花蓮縣政府到吉安鄉舉辦「基層座談會」，由於汙水下水道工程造成許多坑洞，導致用路人受傷，但吉安鄉公所須編列20％以上地方自籌款才能修路，因財政困難，地方向縣府建言，盼補助更多預算進行道路修繕，提升用路安全。花蓮縣府允諾到現場會勘，以財政總評估後再適時給予協助。

宜蘭防治荔枝椿象 摘卵片換現金

每年春季，龍眼、荔枝及台灣欒樹抽新梢時，正是荔枝椿象繁殖期，近年來椿象數量愈來愈多，且會在果樹抽穗時吸乾汁液，導致農作無法開花結果，其臭液具腐蝕性，易灼傷皮膚。宜蘭縣政府為鼓勵民眾摘除荔枝椿象卵片，祭出「卵片換現金」獎勵。

寒害！富里稻秧現金救助 宜蘭高接梨不開花

高接梨是宜蘭三星鄉高經濟農作，元月正值嫁接梨穗之際，幾波寒流造成梨穗只冒葉子，卻沒長花苞，有些是花苞凍傷，農民損失慘重。宜蘭縣長林姿妙昨會同農委會相關單位、鄉公所及議員會勘，爭取農業天然災害現金救助。

熱門新聞

疫情影響觀光 淡水老街攤商：再這樣下去月底關門休息

台大生醫園區分院急診 今起正式營運

通車未滿月 南橫天池又見宗教團體焚香燒紙錢

「送給日理萬機的您們」地檢署收到口罩包裹...不敢收

台南佳里蕭壠香「蜈蚣陣」周五起繞境 改道看這裡

「疫」級慘 觀光客掉4成 訂房剩2成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。