自主健康管理期間欲下水游泳遭勸阻 業者封館

一名寶瓶星號乘客，自主健康管理期間到花蓮一家運動中心想游泳，遭其他會員認出勸阻，業者果斷封館消毒。花蓮衛生局表示，已勸導這民眾外出需全程戴口罩，游泳運動暫時不妥。

寶瓶星號8日停靠基隆港，船上遊客經檢驗皆為陰性，但需返家進行14天自主健康管理。花蓮一家運動中心有會員認出乘船遊客，8日才下船，9日就進場游泳，經勸阻還一度吵架，業者基於防疫勸導會員不要下水。

靳姓業者表示，接獲很多通詢問電話，考量多數會員都是長輩，感染風險高，雖政府沒有要求，仍果斷決定封閉旗下2間運動中心，進行消毒及整修作業，預計4月初重新開放，封館期間會員會籍都會延長。

疾病指揮中心對「自主健康管理」者規定管理期間避免外出，如不得已外出應全程配戴外科口罩，每日早晚各量1次體溫，如出現不適症狀，請立即撥打防疫專線1922，並依指示就醫。

衛生局表示，局內接獲通報後，當天也立即與該民眾電話聯繫，追蹤了解他並沒有感冒症狀，外出都有戴口罩，但前往公共泳池游泳無法戴口罩，仍是不妥，已告知不可再犯。

衛生局表示，對業者謹慎配合防疫的精神給予肯定，也呼籲自主健康管理的民眾應自律，盡量待在家中，若一定要外出，也要全程戴口罩，若未戴口罩，經勸導不聽，可依傳染病防治法裁罰處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

衛生局表示，縣內需自主健康管理、居家檢疫、隔離的民眾皆有追蹤，除早晚固定電話詢問體溫、身體狀況外，若有呼吸道症狀或就醫需求，也會派員前往協助。