花蓮打造首座原住民文創產業聚落 明年1月完工

原民會為支持花蓮縣發展原住民族文創產業，核定花蓮縣政府花東基金4500萬元經費，在在陽光電城打造屬於花蓮縣原住民族的文創基地，預計明年1月完工，是首座縣級原民文創聚落，採招標方式委外管理，今天舉辦「花蓮縣原住民族文創產業聚落空間改善工程」開工典禮，盼成為觀光新地標。

原民會主秘阿浪•滿拉旺表示，花蓮原住民文創聚落不只是文創，還會包括產業及人文部分，將要求進駐廠商在產品、包裝行銷及品牌形象擴充等有一定水準。原住民文創聚落雖然在各地都有，不過縣級的原民文創聚落，花蓮是第一個，將會當成示範點，原民會跟花蓮縣府是夥伴角色，期待部落在花蓮市有個專屬原民的產業聚落。

花蓮縣府原民處長陳建村指出，首座原住民文創產業聚落工程於去年8月發包，整修改建的容積坪數共480坪，並邀請建築師以空間改造的方式，可能打造出十多個空間，讓各個領域原住民文創工藝師、農特產品及特色輕食等，都可進到原住民文創旗艦館，同時縣府會跟花蓮優秀藝術家合作，未來在建築物外觀上也會有原住民文化藝術特色。