龜速車一車慢全路塞！ 蘇花改擬設置最低速限

蘇花改上個月全線通車，也像雪山隧道通車初期一樣，出現了龜速車，因蘇花改只有一個車道，嚴重時，一車慢全路塞，公路總局研擬，仿雪山隧道治理龜速車方式，設置最低速限規範。

不過，公路總局第四區養護工程處今天指出，雪山隧道是高速公路，設最低速限與開罰沒有問題，但蘇花改是省道，無相關規定與前例可循，加上蘇花改最高速速限只有60公里，設最低速限至少相差20公里，如果是40公里，甚至更低，那也與龜速車相差無幾，因此，公路總局研擬是先待蘇花改調高最高速限後，再同步研訂最低速限。

蘇花改通車首遇農曆春節連假，湧入20萬輛次車潮，從行車狀況，公路總局第四區養護工程處發現，蘇花改也像雪山隧道當年通車一樣，出現了龜速車，慘的是，龜速車無法可管，無法可罰，因此無從規範，更因蘇花改只有一個車道，沒辦法超車，因此，只要蘇花改路上有一輛龜速車，就可能讓整條路都慢吞吞，一塞就整條路都塞。

尤其是相連的觀音隧道與谷風隧道，長達12.6公里，進隧道，有些用路人因壓迫感，會刻意拉長車距，甚至降低車速，造成車流緩慢。

對蘇花改龜速車，公路總局第四區養護工程處表示，雪山隧道屬高速公路，設最低速限，不能低於時速70公里，否則開罰，但蘇花改卻是省道，卻是沒有相闗規定與前例，除非是車子停在路上，否則放慢速度，龜速前進，根本無法可管，也不能罰。

公路總局表示，研擬設置最低速限規範，依雪山隧道為例，最高速限為90公里，最低速限為70公里，相差20公里，只不過，蘇花改最高速限只有60公里，如果設最低速限，相差20公里，只有40公里，那也與龜速車相差無幾。

因蘇花改目前正評估，研議調高最速限，公路總局研擬，先等蘇花改最高速限調整與定案後，再來擬訂最低速限。

第四區養護工程處表示，這些都還待評估與最後確定，但舉例說，如果說，蘇花改最高速限可以調高到70公里，那最低速限可設為50公里，目前對蘇花改的龜速車加強宣導，道德勸說，透過隧道廣播，請用路人適當提速請用路人適當提速，不要龜速，更不要當起龜速車的「路隊長」。