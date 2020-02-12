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廣原小熊返台東野訓 預計5月野放回森林

中央社 / 台東縣12日電

去年7月底和熊媽媽走失的廣原小熊姆拉斯（Mulas），目前已長胖到33.5公斤，回到台東進行第2階段的野外訓練，預計今年5月可以野放回森林。

「換新家了」，廣原小熊今天清晨從台中特生中心回到台東的野訓場地，一進入新家，小熊就衝進樹林間，瞬間消失，接著調皮地在樹幹間攀爬，似乎對新家相當滿意。

林務局台東林管處表示，今天早上7時廣原小熊Mulas終於回到當初被發現的台東縣海端鄉廣原村，在林管處、獸醫及照養員的陪同下，順利的進入野訓場。

龍泉野訓場面積約0.32公頃，圍籬長度達376公尺，以63片厚4.5公釐巨大的不鏽鋼板焊接而成。野訓場內部為天然的闊葉樹林，以楠木、櫧櫟類林木為主，為了增加野訓棲地的豐富度，特別整理了1處飲水池及2個小平緩區。

另外，為增加小熊野外食源，場內另栽種了青剛櫟、三斗石櫟、印度苦櫧及小西氏石櫟。野訓場的外圍也栽種了原生的桃金孃、七里香、鐵冬青、春不老、台東石楠等開花結果的植物，除了增加綠覆蓋，這些果實都是黑熊會取食的野生食物。

台東林管處表示，廣原小熊妹妹去年7月底被發現時年紀只有3、4個月大，體重4.9公斤，在悉心照養下，目前體重已重達33.5公斤，健康狀態良好。1月2日照養團隊也讓Mulas小熊戴上無線電發報器，進入特生低海拔試驗站的野訓場活動。

Mulas適應良好，四處探索森林野地環境、尋找食物，照養員也觀察到牠會主動獵食野訓場內的小型哺乳動物－台灣野兔，顯示Mulas小熊有主動捕獵的能力，因此決定回到台東進行第2階段的野外訓練，將維持3個月，預計5月中旬後Mulas就可以回到森林環境中展開新的「熊」生。

台東林管處長劉瓊蓮表示，去年台東緊急收容廣原和利稻小熊，因為東部照養及野訓場域缺乏，考量照養及野訓空間的需求，林管處著手進行野訓場的建置。為避免施工對小熊們的干擾，去年10月暫先將小熊們移至特生中心低海拔試驗站進行短期照養。

雖然今年1月在健檢時意外發生大Mulas2個月的利稻小公熊利篤Litu脫逃的意外，在誘捕未果後，透入大批人力陸地搜尋、科技儀器追蹤監測及空勘等方式，都未能發現Litu的蹤跡，研判牠極有可能進入鄰近的森林山區，搜尋工作持續到2月7日結束。

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