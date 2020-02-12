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基隆龍門谷櫻花開 產業道路將整平改善破損、水溝加蓋

聯合報 / 記者游明煌/基隆即時報導
基隆龍門谷櫻花開，產業道路將整平改善破損、水溝加蓋。圖／議員林旻勳提供

基隆市暖暖區龍門谷櫻花目前已經盛開，但花期快到尾聲，登頂還可看到台北101大樓，風景相當美，但上山的產業道路不少路段有破損情況，也有會車處易陷到水溝處十分危險，還有土石崩落危險，市府產發處今天上午會同議員林旻勳前往會勘，擬定「龍門谷產業道路整平計畫」，近期即可動工，改善民眾上山道路。

龍門谷櫻花目前已經盛開，可從登山步道往山頂走，登頂後風景相當漂亮，除了可看櫻花外，天氣好的時候晴空萬里，還可遠眺台北101大樓，居高臨下，但高度不高，是很多民眾健行運動、登山的好地方。

根據山友反映，龍門谷產業道路有多處破損，也有不少會車處路幅不夠大，車子易陷落到水溝內，建議加蓋才會比較安全。並有部分地方有土石崩落的危險，應該加防護網。

議員林旻勳說，龍門谷產業道路是許多民眾早起運動、休閒散步的最佳去處，產業道路行經東暖早起會觀音亭、碇內尖砲台直通暖東峽谷，冬天會開滿山櫻花風景美不勝收，他去年提出建議案「龍門谷產業道路整平計畫」，也辦理會勘，他和市府看了幾個地點，將會把排水溝設施重建並加蓋、增設山壁防護網及破碎道路鋪面整平。

今天上午市府產發處、施工單位和林旻勳到場會勘，產發處表示，會以今年度標案的第一標來進行，盡速進場施工讓道路及環境更友善，讓民眾通行更便利。

林旻勳表示，目前山櫻花盛開中，民眾可以把握好天氣上去走走，增強體力，對抗疫情想必能療癒身心，好好放鬆，但花期已快結束，民眾要把屋時間。

基隆龍門谷櫻花開，產業道路將整平改善破損、水溝加蓋。圖／議員林旻勳提供
基隆龍門谷櫻花開，產業道路將整平改善破損、水溝加蓋。圖／議員林旻勳提供
基隆龍門谷櫻花開，產業道路將整平改善破損、水溝加蓋。圖／議員林旻勳提供
基隆龍門谷櫻花開，產業道路將整平改善破損、水溝加蓋。圖／議員林旻勳提供
基隆龍門谷櫻花開，產業道路將整平改善破損、水溝加蓋。圖／議員林旻勳提供

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