聽新聞
test
0:00 / 0:00
小母熊Mulas 今順利返回台東廣原展開3個月野訓
台東廣原小熊Mulas今天終於從台中特生中心回到當初被發現的台東縣海端鄉廣原村，在台東林管處、獸醫及照養員的陪同下，順利的進入龍泉野訓場。林管處表示，小熊將展開為期3個月野外環境訓練，並預計在5月中旬後野放。
台東林管處長劉瓊蓮表示， 龍泉野訓場面積約0.32公頃，場外圍籬長度達376公尺，以63片厚4.5公釐巨大的不鏽鋼鈑焊接而成，場內為天然闊葉樹林，以楠木、櫧櫟類林木為主，為增加野訓棲地的豐富度，特別整理了1處飲水池及2個小平緩區。
另為增加小熊野外食源，場內另栽種了青剛櫟、三斗石櫟、印度苦櫧及小西氏石櫟，外圍也栽種了原生的桃金孃、七里香、鐵冬青、春不老、台東石楠等開花結果的植物，這些果實都是黑熊會取食的野生食物。
去年7月台東緊急收容的廣原小母熊Mulas和利稻小公熊Litu，但因東部照養及野訓場域缺乏，10月暫先將2隻小熊移至特生中心低海拔試驗站進行短期照養。今年1月在健檢時發生Litu脫逃意外，至今都未能發現蹤跡，研判可能進入山區，搜尋工作到這個月7日結束。
而廣原小母熊Mulas在悉心照養下，體重已重達33.5公斤，健康狀態良好，上個月2日照養團隊也讓Mulas小熊戴上無線電發報器。日前台東龍泉野訓場已完工，經過專業評估及討論，為讓Mulas可以在接近原生野外環境進行訓練，林管處決定將牠移回台東。
林管處表示，整個移運工作選擇於干擾最少的夜間進行，運送車輛於昨天日深夜從台中特生中心出發，啟程前由獸醫師及照養員進行飲食調整及健康評估，並由專人全程陪同，今天早上7點安全抵達台東龍泉野訓場，未來，Mulas學習各種野地求生技能，以面對野放後的各種挑戰。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言