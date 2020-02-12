小母熊Mulas 今順利返回台東廣原展開3個月野訓

台東廣原小熊Mulas今天終於從台中特生中心回到當初被發現的台東縣海端鄉廣原村，在台東林管處、獸醫及照養員的陪同下，順利的進入龍泉野訓場。林管處表示，小熊將展開為期3個月野外環境訓練，並預計在5月中旬後野放。

台東林管處長劉瓊蓮表示， 龍泉野訓場面積約0.32公頃，場外圍籬長度達376公尺，以63片厚4.5公釐巨大的不鏽鋼鈑焊接而成，場內為天然闊葉樹林，以楠木、櫧櫟類林木為主，為增加野訓棲地的豐富度，特別整理了1處飲水池及2個小平緩區。

另為增加小熊野外食源，場內另栽種了青剛櫟、三斗石櫟、印度苦櫧及小西氏石櫟，外圍也栽種了原生的桃金孃、七里香、鐵冬青、春不老、台東石楠等開花結果的植物，這些果實都是黑熊會取食的野生食物。

去年7月台東緊急收容的廣原小母熊Mulas和利稻小公熊Litu，但因東部照養及野訓場域缺乏，10月暫先將2隻小熊移至特生中心低海拔試驗站進行短期照養。今年1月在健檢時發生Litu脫逃意外，至今都未能發現蹤跡，研判可能進入山區，搜尋工作到這個月7日結束。

而廣原小母熊Mulas在悉心照養下，體重已重達33.5公斤，健康狀態良好，上個月2日照養團隊也讓Mulas小熊戴上無線電發報器。日前台東龍泉野訓場已完工，經過專業評估及討論，為讓Mulas可以在接近原生野外環境進行訓練，林管處決定將牠移回台東。