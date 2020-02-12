防馬路撞牛再發生 東縣府將沒入未掛耳標牛隻

台東近年撞牛車禍頻傳，甚至造成1名婦女死亡、多人受傷，事後警方均找不到牛飼主，因此，台東縣政府將嚴格執行，未掛耳標牛隻一律沒入。

根據台東縣警察局統計資料，台東地區從民國105年至今已發生11起撞牛車禍，去年6月間唐姓婦女晚間下班騎機車回家卻在東海岸撞牛後喪命；另外，還有多起事件導致人員受傷。

除了牛隻闖入公路外，也發生數起牛群跑上鐵軌，影響火車行駛安全。不過，警方事後追查責任時均找不到牛飼主。

台東縣政府農業處表示，為預防馬路撞牛的意外發生，今年起將更嚴格執行動物保護法，出生的仔牛未剪耳號或夾耳號、成牛沒有夾耳號，縣府將以沒收飼主的牛隻為手段，以督促飼主各自管好牛群。

農業處長許家豪表示，從去年8月開始，畜產保育科密集地辦理7場次的牛隻掛耳標宣導會，的確收到成效。日前畜保科再度已先行函文請各鄉鎮市公所督導落實牛耳標的釘掛，並將牛籍與飼主資料登錄、建檔，要求各飼主務必詳實填報「飼養牛隻登記表」，以加強管理。

許家豪強調，如果飼主沒有依照規定管好牛群，將依據動物保護法第7條、第32條規定，逕行沒入飼主的牛隻。此外，為避免牛隻夜遊、逛馬路造成駕駛撞牛意外，縣政府仍將持續勸導飼主不要在鄰近公路的地方養牛，對於移動式的養牛戶也將更嚴格查緝。

許家豪表示，一旦發生牛隻竄出公眾出入場所或道路，驚擾民眾造成危害他人生命安全、財物損失時，飼主必須負起嚴重的法律責任，畜保科也將不定時突襲檢查各個養牛戶，以規範飼主。