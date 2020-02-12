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情人節 來宜蘭傳藝看戀愛小品古代浪漫
情人節何處去？宜蘭傳藝園區有歌仔戲匯演，安排戀愛小品，用輕鬆逗趣的劇情，看古代浪漫，與心愛的人一起笑一場。
財團法人全聯善美的文化藝術基金會指出，宜蘭傳藝園區持續到下個月底，共有3個歌仔戲劇團輪番演出好戲，選在春天，主題都是戀愛小品，剛好遇上情人節，情侶們可以看戲，欣賞古代浪漫。
戀愛小品下午1點、下午4點各一場，其中，雙喜戲劇坊演的是《花燈情緣》，蘭陽戲劇團《花園「挑」情》，安琪歌仔戲劇工作坊《唐伯虎點蚊香》，地點都在園區廟埕廣場。
善美的文化藝術基金會指出，《花燈情緣》取自歌仔戲四大名劇之一「陳三五娘」的著名段落「花燈情緣」，講述男女主角元宵燈會時一見鍾情邂逅，怎奈半途殺出程咬金六娘，姻緣牽錯線的男主角，被愛慕者追著滿街跑，演出團隊是雙喜戲劇坊，演出日期是到本月20日。
接力演出的《花園「挑」情》，由蘭陽戲劇團擔綱，描述千金小姐桂英幽閨思君，ㄚ鬟翠芸計算著李彥貴挑水會經過花園外，便向桂英提議到花園賞百花，二人到了花園，翠芸藉賞花一方面拖著桂英，另一方面暗示有情人要努力成為眷屬，拖了半天彥貴終於到園外，翠芸偷偷引彥貴入園與桂英相見，促成一段好姻緣，演出日期是2月21日到3月11日。
安琪歌子戲劇工作坊3月12日到3月31日演出《唐伯虎點蚊香》，改編自經典之作-唐伯虎點秋香，更新編加入秋香的姊姊-蚊香，蚊香活靈活現的角色調劑傳統愛情的腳本，且看蚊香如何逗弄唐伯虎。
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