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讓外籍英語師和學生面對面教學 扶輪社捐武崙國中35萬

聯合報 / 記者游明煌/基隆即時報導
讓外籍英語師和學生面對面教學，扶輪社捐武崙國中35萬元。記者游明煌／翻攝

國際扶輪3490地區基隆分區結合9個扶輪社及國際扶輪地區，今天下午捐贈基隆市武崙元國中獎助金共35萬，辦理外籍英語師資進入學校各班級，配合學校英語老師課程安排，與學生面對面教學，讓學生可以透過課程內容與外籍老師對話溝通，增加英語的學習環境，提升學生的外語能力。

國際扶輪基隆永昌扶輪社成立3年來結合扶輪社友資源，共捐贈百萬元扶植武崙國中，讓學校得以設立清寒學生獎助金、改善科學教育、天文教育暨創課教育設備，今年更發起讓外籍英語師資進入學校，增加英語等課外讀物，讓學生在升學之路可以獲得更好教學的環境。

國際扶輪基隆永昌扶輪社長呂國寶表示，單靠政府的力量往往杯水車薪，因此就需要更多的社會資源投入，為了讓學校在開學時可以順利讓外籍老師入班授課，按照計畫進行捐贈儀式。呂國寶還以個人名義捐贈10萬元給家長會作為學校研究基金。

國際扶輪3490地區前總監謝木土說，這次9個扶輪社與地區獎助金可提供外籍老師入班教學及英語等課外讀物，讓學生可以學習與國際接軌。

武崙國中校長辜雅珍也是國際扶輪社基隆永昌扶輪社的創社社友。武崙國中家長會長林國勳表示，7日國際科展武崙國中傳出捷報好消息，曾受基隆永昌扶輪社清寒獎助金扶助的國三原住民學生潘冠竹學生，以「大姬蛛不規則網之拓撲探究」榮獲2020年台灣國際科學展覽大會獎動物 學科」三等獎。

國際科展參賽中幾乎都是全國的明星高中學生，而潘冠竹卻以非數理資優生，以國三最小年紀，獨力進行科展研究，越級挑戰打敗全國明星高中的高中生，相當不容易。

讓外籍英語師和學生面對面教學，扶輪社捐武崙國中35萬元。記者游明煌／翻攝
讓外籍英語師和學生面對面教學，扶輪社捐武崙國中35萬元。記者游明煌／翻攝

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