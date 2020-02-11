七堵觀光農場疫情影響生意慘跌 議員促政府協助度難關
基隆七堵觀光休閒農場近期受疫情影響，生意慘跌。基隆市議員張耿輝走訪現場關切業者經營現況，業者多叫苦連天，張耿輝說，發現很多預訂桌數陸續取消，無論平日或假日的生意都大跌，有的業者甚至少了一半以上，甚至有的少掉七成，有時整天都沒生意，他希望政府可以協助業者度過難關。
張耿輝親自到2家業者訪視，聽取業者的心聲，發現業者都叫苦連天，過去從來沒有發生過這樣的情況，有的連員工都因為沒事可做只好修整園區裡草木，同業間互相聯絡時，發現都差不多一樣的情況。他呼籲，政府應盡速研擬相關配套措施，提供業者充足防疫物資以及紓困貸款、營業損失補助等。
芳裕農場業者向議員反映指出，平時園區就都有消毒、餐具都經高溫殺菌處理，疫情發生後第一時間讓員工全程戴上口罩，也用漂白水對桌椅、地板進行消毒，提供安全的休閒用餐環境，業者認為，農場的空間新鮮空氣流通，相較之下要比密閉空間來得安全許多，民眾大可以放心來到戶外走走看看好山好水。
張耿輝表示，受到疫情影響，七堵觀光農場業績慘跌，口罩、酒精等防疫物資取得不易也讓業者傷腦筋。建議政府對業者損失研擬稅務減免、紓困貸款以及相關補助措施，協助業者度過這個難關。
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