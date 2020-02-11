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民間提龜山島設防疫專區 宜縣：水電航運是問題
龜山島是否設防疫專區，宜蘭縣政府今天說，龜山島是很棒的觀光景點，但有電、自來水與航運問題，9級風浪以上船隻停開，還有停靠港口船隻大小、醫療資源和病患後送等問題。
有科技業者提議送隔離者到龜山島，衛生福利部長陳時中說，如果真這麼做，龜山島恐成「惡魔島」，且難度高、效果未知，還增加恐慌情緒，但趴趴走的隔離者或許可考慮送島上。
宜蘭縣政府秘書長林茂盛接受媒體訪問表示，大家非常重視防疫，無論政府機關或民間或許都有很多想法，目前這議題只是民間看法。
林茂盛說，就縣府立場，須先看中央政府態度。如果中央有考量，縣府會提相關意見並與中央討論，一起做好武漢肺炎防疫工作。
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