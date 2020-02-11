龜山島畫為武漢新冠肺炎隔離區？地方跳腳、鎮公所抗議

有科技集團在財經報紙刊登廣告，主張把宜蘭頭城鎮轄區的「龜山島」規畫為武漢肺炎疫情隔離區，頭城鎮公所下午發表嚴正聲明，除了「堅決反對」也表示抗議，將嚴重破壞龜山島上的自然生態。

高雄有家科技公司發起連署今天刊登半版廣告，以「保護本土安全、疫情決戰境外」為標題，強調為不影響台灣防疫安全，也讓滯外國人有可歸之處，該集團願意在龜山島上免費建設水電設施，並邀請醫界朋友組織自願醫療團上島服務，把「龜山島」規畫為新冠肺炎（武漢肺炎）疫情隔離區。

鎮長曹乾舜表示，「龜山島」是宜蘭縣地標，更是知名的國家風景區，每年衝浪、賞鯨、登島的人數約16萬人，如果貿然規畫為「疫情隔離區」，除了立即衝擊到相關的觀光產業外，也勢必會對當地的自然環境及生態產生無法彌補的惡果。

「開什麼玩笑」頭城鎮民代表簡英俊指出，防疫工作必須有要專業評估，不是科技業者隨便刊登廣告，就能「帶風向」。

地方不滿該集團的主張，堅決反對到底。鎮公所強調，這是屬於全國性社衛及專業的醫療領域，絕非單一個體可以獨立向外主張，藉此更要求中央防疫體系及各部門在接收到外界訊息或主張時，應將各種可能狀況及資訊公開透明，同時在形成政策之前，更必須先與地方溝通協調，尊重地方意見，避免造成民眾揣測不安，人心惶惶。