快訊

新冠肺炎疫情增！星泰現社區感染 我首升中港澳外旅遊警示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龜山島畫為武漢新冠肺炎隔離區？地方跳腳、鎮公所抗議

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
高雄有家科技公司發起連署刊登半版廣告，建議宜蘭「龜山島」畫為新冠肺炎（武漢肺炎）疫情隔離區，引發方抗議。本報資料照

有科技集團在財經報紙刊登廣告，主張把宜蘭頭城鎮轄區的「龜山島」規畫為武漢肺炎疫情隔離區，頭城鎮公所下午發表嚴正聲明，除了「堅決反對」也表示抗議，將嚴重破壞龜山島上的自然生態。

高雄有家科技公司發起連署今天刊登半版廣告，以「保護本土安全、疫情決戰境外」為標題，強調為不影響台灣防疫安全，也讓滯外國人有可歸之處，該集團願意在龜山島上免費建設水電設施，並邀請醫界朋友組織自願醫療團上島服務，把「龜山島」規畫為新冠肺炎（武漢肺炎）疫情隔離區。

鎮長曹乾舜表示，「龜山島」是宜蘭縣地標，更是知名的國家風景區，每年衝浪、賞鯨、登島的人數約16萬人，如果貿然規畫為「疫情隔離區」，除了立即衝擊到相關的觀光產業外，也勢必會對當地的自然環境及生態產生無法彌補的惡果。

「開什麼玩笑」頭城鎮民代表簡英俊指出，防疫工作必須有要專業評估，不是科技業者隨便刊登廣告，就能「帶風向」。

地方不滿該集團的主張，堅決反對到底。鎮公所強調，這是屬於全國性社衛及專業的醫療領域，絕非單一個體可以獨立向外主張，藉此更要求中央防疫體系及各部門在接收到外界訊息或主張時，應將各種可能狀況及資訊公開透明，同時在形成政策之前，更必須先與地方溝通協調，尊重地方意見，避免造成民眾揣測不安，人心惶惶。

龜山島 武漢肺炎 疫情 2019新型冠狀病毒 NCP
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

全球疫情地圖／日本撤僑出現2例確診、泰國增第33例確診 各地疫情一次看

不捨李文亮去世 捐贈者爆拒捐武漢中心醫院物資

武漢肺炎患者假陰性現象 測無病毒仍有感染症狀

防新冠肺炎 中華電信取消MWC展出及會議

相關新聞

龜山島畫為武漢新冠肺炎隔離區？地方跳腳、鎮公所抗議

有科技集團在財經報紙刊登廣告，主張把宜蘭頭城鎮轄區的「龜山島」規畫為武漢肺炎疫情隔離區，頭城鎮公所下午發表嚴正聲明，除了...

民間提龜山島設防疫專區 宜縣：水電航運是問題

龜山島是否設防疫專區，宜蘭縣政府今天說，龜山島是很棒的觀光景點，但有電、自來水與航運問題，9級風浪以上船隻停開，還有停靠...

防疫照顧假上路 帶頭給薪的五結鄉公所無人申請

由於新冠肺炎（武漢肺炎）疫情造成學校延後開學，防疫照顧假今天起算，不過，第一個喊出放假給薪的宜蘭五結鄉公所，尚未接獲員工請假。

除害有妙方 宜蘭鼓勵民眾摘除荔枝椿象「卵片換現金」

每年春季，龍眼、荔枝及台灣欒樹等抽新梢時，正是荔枝椿象繁殖期，近年來椿象數量愈來愈多，而且會在果樹抽穗時將汁液吸乾，導致...

基隆市政府公務單位1人請防疫假照顧小孩

基隆市長林右昌說，今天防疫假上路第一天，分成兩部分，勞工適用勞基法，如果是公務人員由市府人事處認定，雖是兩個單位，但認定...

寒流低溫造成花蓮秧苗寒害 農委會公告辦理現金救助

受低溫影響，花蓮縣富里鄉育苗場水稻秧苗出現葉片黃化、枯萎等寒害，經縣府與農政單位會勘，認定損害率超過2成。農委會昨公告，...

年後轉職潮基隆10廠商徵才 作業員、助理、司機等都有

勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心19日下午2到4時，在基隆就業中心辦理聯合徵才活動，邀請10家優質廠商，提供175個工...

郵輪禁靠泊 基隆郵輪觀光專車暫停

基隆市政府去年7月推出全國首創郵輪觀光專車，要吸引外國郵輪客暢遊基隆。但上路才半年，就遇到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，中央流行疫情指揮中心6日宣布國際郵輪禁止靠我港口，郵輪不來了，郵輪觀光專車被迫停駛。

基隆東岸聯外道路 擬區間測速

基隆港東岸聯外道路基隆端出口，貨櫃車追撞等事故頻傳，肇事者都說是煞車失靈釀禍，但有人質疑是超速煞不住，當地雖設2支定點測速器，但不少駕駛減速通過第一支測速器後再加速，加上下坡彎道，導致煞車不及釀禍，警方正在規畫採「區間測速」遏阻。

中正高架橋科技執法 抓違規大車

基隆市第一處科技執法路段設在仁五路公車停靠區，統計從今年元旦啟用到1月16日，共舉發309件違規停車。警方說，科技設備24小時執法，入夜後違停明顯增加，提醒民眾遵守交通規則，以免傷了荷包。

影／2天元宵遶境爆竹硝石電光 染紅台東市夜空

連續2天台東元宵遶境，台東縣內從早到晚，爆竹聲四起，煙硝彌漫，除了發生2件陣頭暴力滋事，大體秩序良好，2天活動，台東市空氣品質確實比活動前稍差，但空氣品質大致維持良好。

影／如何防範武漢新冠肺炎 宜蘭傳藝用歌仔戲唱給你聽

宜蘭傳藝園區2、3月間在戶外廟埕廣場帶來精彩好看的「歌仔戲匯演」，由於正值新冠肺炎（武漢肺炎）疫情期間，傳藝也錄製歌仔戲版本的防疫宣導影片，把正確的防疫觀念，用歌仔戲唱給大家聽。

熱門新聞

屏東霧台部落旅遊下月入法 私闖哈尤溪等秘境將開罰

月薪上看51K 台北自來水事業處招募新人

溪頭抗炎專案優惠價 平日住房2人1室只要約半價

雲林烏骨雞場確診禽流感 撲殺1.3萬隻雞

破產蚊子校園嘉南高中 減價拍賣第19次拍定

高捷紅線延伸線 估2025年完工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。