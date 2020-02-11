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除害有妙方 宜蘭鼓勵民眾摘除荔枝椿象「卵片換現金」
每年春季，龍眼、荔枝及台灣欒樹等抽新梢時，正是荔枝椿象繁殖期，近年來椿象數量愈來愈多，而且會在果樹抽穗時將汁液吸乾，導致農作物無法開花結果，其臭液具腐蝕性易灼傷皮膚。宜蘭縣政府為鼓勵民眾摘除荔枝椿象的卵片，祭出「卵片換現金」獎勵。
民眾摘除每個荔枝椿象的卵片，可以拿到宜蘭縣動植物防疫所換錢每片5元，條件是上頭要有荔枝椿象卵塊10至14顆，如果是已經孵化及蟲卵破損，不予收購，預計在3月及4月間收購1萬片。
防疫所提醒民眾採集卵塊務必冷藏，避免荔枝椿象孵化，而且採集時要戴手套、口罩、護目鏡(或眼鏡)、帽子及長袖衣物，避免遭受防禦性臭液灼傷，若遭噴濺，請大量清水沖洗，必要時就醫以免傷口感染。
有鑑於荔枝椿象危害，農民若要自行防治，建議在可以使用賽洛寧、丁基加保扶，在清晨或傍晚荔枝椿象活動較弱時，噴灑於樹冠外層鳥槽狀變形花序、花、果等處，可有效抑制荔枝椿象族群數量。
另外農委會動植物防疫檢疫局也補助宜蘭縣實施生物防治，預計3月中旬在員山鄉、冬山鄉等農業區施放荔枝椿象天敵平腹小蜂14萬4000隻，藉由平腹小蜂將卵寄生在荔枝椿象卵上，造成其卵無法孵化成蟲，有效減少荔枝椿象數量。
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