下水道工程造成道安危機 吉安鄉公所盼縣府補助修繕

花蓮縣政府到吉安鄉舉辦「基層座談會」，由於汙水下水道工程造成許多坑洞，讓用路人因此受傷，但吉安鄉公所須編列20％以上地方自籌款，財政困難，地方向縣府建言，盼補助更多預算進行道路修繕，提升用路安全。花蓮縣府到現場會勘，以財政總評估後再適時給予協助。

吉安鄉有多位村長反應，多條道路正在進行汙水下水道工程，路面尚待鋪設，造成騎士及路人的危險疑慮；道路鋪面經常東一塊、西一塊，修補工程不連續，形成路面交接縫高低落差，原因是受限於經費無法進行全路段修繕，影響用路人安全。

游淑貞表示，幾十年尚未改善的道路失去彈性，隱藏意外危機，鄉內汙水下水道工程執行及鄰里巷道的每個坑洞，造成許多受傷案件，更進入調解程序甚至申請國賠。路平是109年的重點工作，在龐大道路鋪陳經費下，希望縣府能補助經費，改善道路。

鄉公所研議會先以108年建設剩餘款支應，並透過計畫向中央爭取，希望盡速將鄉內急迫改善的道路先修復，保障民眾行的安全，同時也會逐年編列經費依序改善。

游淑貞說，由於路平專案須編列20%以上地方自籌款，使得原本拮据的財政更加負擔，為保障鄉親生命財產安全，希望縣府協助清除大山橋下囤積淤泥，納入水資源計畫中一併改善。

花蓮縣長徐榛蔚指示縣府團隊陪同村長下鄉現場會勘了解實際狀況，會後再評估總體財務，以因應各鄉鎮市不同需求，適時給予建設協助。