年後轉職潮基隆10廠商徵才 作業員、助理、司機等都有

勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心19日下午2到4時，在基隆就業中心辦理聯合徵才活動，邀請10家優質廠商，提供175個工作機會，待業或有轉職規畫的求職朋友務必把握良機，踴躍參加面試。

今年度基隆就業中心規畫8場聯合徵才活動，輔導想轉職或待業中的求職者順利與職場接軌，首場聯合徵才活動邀集10家有迫切人力需求的優良廠商，提供175個職缺。

在服務業的部分有全家、三商家購、信實管理維護公司等各開出10到30個職缺；製造業則有凱亞食品、敦南科技、元璋玻璃、春源鋼鐵、吉羿實業等大廠也釋放作業員、業務助理及工程師等多樣職缺；交通運輸業也有首都客運、東亞運輸共缺22名大客車及聯結車等司機。

另外，位於瑞芳工業區的凱亞食品公司係首次參加現場徵才活動，公司屬麵條及粉條類食品製造業，徵求作業員（學經歷不拘）10名及機械維修員1名，對食品製造有興趣的求職朋友可以到活動現場與人資專員直接面試。

目前因應全民防疫措施，基隆中心在活動現場備有酒精噴灑到場民眾雙手，並請廠商代表及應徵民眾配合自行戴口罩。基隆就業中心主任盛慧中表示，每一場次的聯合徵才活動，就業中心都投入許多人力與資源，除了要讓基隆市的求職朋友能盡快找到工作，也希望提供更多面試機會，讓求職者累積經驗，提高被錄用的機率。

如果對履歷撰寫或面試技巧信心不足，可先到就業中心及六堵分站尋求專人協助。相關細節請洽基隆就業中心（02）24225263及六堵分站（02）24515020，或上「台灣就業通」官網查詢，網址為https://www.taiwanjobs.gov.tw。基隆就業中心地址中正區中正路102號。