影／2天元宵遶境爆竹硝石電光 染紅台東市夜空
台東縣環保局連續2天 測得台東市區空氣中懸浮微粒PM2.5監測數值確有升高，整體空氣品質AQI數尚在良好等級，顯見政府事前勸導有效，民眾燃放爆竹也相對節制。
環保局表示，2月8日、9日台東測站空品監測結果顯示，各項污染物濃度維持一般水準，懸浮微粒（PM10）及細懸浮微粒（PM2.5）濃度最高值分別為2月8日21時21μg/m3及24時11μg/m3；2月9日19時45μg/m3及19時34μg/m3，兩天空氣品質指標（AQI）最高達均為40，屬良好等級。
另，2月8日以手持式直讀儀器於市區遶境活動現場所測得之PM10、PM2.5平均數據約246.29 μg/m3及86.12μg/m3；2月9日以手持式直讀儀器於大豐地區遶境活動現場所測得之PM10、PM2.5平均數據約600.3μg/m3及203.4μg/m3，與活動前測得平均數據市區102.94μg/m3、28.42μg/m3；大豐地區93.3μg/m3及26.8μg/m3 ，有2至7.5倍以上的差距。
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