富里水稻秧苗低溫寒害 農委會災損救助每箱12元
今年1月底寒流侵襲，造成花蓮富里鄉水稻秧苗葉片黃化、枯萎及生長不良，農委會今天公告災損現金救助，救助金額為每箱新台幣12元。
花蓮縣政府表示，自2月11日至2月20日止，共計有10天申請期，公告現金救助鄉鎮為富里鄉；救助作物品項為「水稻秧苗」。
縣府日前會同農糧署東區分署、花蓮區農業改良場前往富里鄉現勘並建請中央救助，農委會今天公告辦理救助。但因目前正逢花蓮縣第一期水稻春耕插秧階段，是否會影響育秧後續情形，仍有待觀察。
縣府表示，除了請富里鄉受災農友在受理期間儘速至鄉公所申請外，也請鄉公所派員持續對申請案進行受理及勘災，希望能協助農友完成災後復原及復耕。
花蓮縣農業處長羅文龍表示，農委會目前雖然僅公告核定救助富里鄉「水稻秧苗」，但農友若發現有因為今年寒流造成的農損，可主動先向所在地鄉（鎮、巿）公所通報，以利啟動天然災害後續救助作業。
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