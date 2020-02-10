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影／如何防範武漢新冠肺炎 宜蘭傳藝用歌仔戲唱給你聽

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
雙喜戲劇坊與全聯善美的文化藝術基金會合作，因應防範新冠肺炎，特別錄製歌仔戲版本防疫宣導片，用唱戲的方式宣傳重要防疫觀念，更容易讓人牢記。圖／傳藝提供

宜蘭傳藝園區2、3月間在戶外廟埕廣場帶來精彩好看的「歌仔戲匯演」，由於正值新冠肺炎（武漢肺炎）疫情期間，傳藝也錄製歌仔戲版本的防疫宣導影片，把正確的防疫觀念，用歌仔戲唱給大家聽。

傳藝佔地寬廣戶外園區，對於疫情比較不擔心，但駐園演出的雙喜戲劇坊與全聯善美的文化藝術基金會合作，因應防範武漢新冠肺炎，特別錄製歌仔戲版本的防疫宣導影片，分成小生小旦的版本及丑角兩種版本，放在傳藝粉專上，透過唱戲的方式宣傳重要防疫觀念，更容易讓人牢記。

此外，今年宜蘭傳藝園區安排的歌仔戲匯演，包括雙喜戲劇坊《花燈情緣》、蘭陽戲劇團《花園「挑」情》、安琪歌仔戲劇工作坊《唐伯虎點蚊香》輪番在廟埕廣場上演，時間持續到3月底，每天下午1點與4點各演一場，每場30分鐘。

《花燈情緣》取自歌仔戲四大名劇之一「陳三五娘」的著名段落「花燈情緣」。講述男女主角元宵燈會時一見鍾情邂逅，怎奈半途殺出程咬金六娘，姻緣牽錯線的男主角，被愛慕者追著滿街跑，情節緊湊、一氣呵成，對白唱念精彩逗趣。雙喜戲劇坊演出日期2月1日至2月20日。

《花園「挑」情》劇情是千金小姐桂英幽閨思君，ㄚ鬟翠芸計算著李彥貴挑水會經過花園外，提議二人到花園賞百花，從中促成一段好姻緣。蘭陽戲劇團演出日期2月21日至3月11日。

《唐伯虎點蚊香》改編自經典之作-唐伯虎點秋香，更新編加入秋香的姊姊-蚊香，活靈活現的角色調劑傳統愛情的腳本，妙趣橫生。安琪歌仔戲劇工作坊演出日期3月12日至3月31日。

雙喜戲劇坊與全聯善美的文化藝術基金會合作，因應防範新冠肺炎，特別錄製歌仔戲版本防疫宣導片，用唱戲的方式宣傳重要防疫觀念，更容易讓人牢記。圖／傳藝提供

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