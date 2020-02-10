宜蘭防荔枝椿象蟲害 摘卵片可換現金5元
為降低荔枝椿象危害，宜蘭縣府將從3月1日起舉辦摘除荔枝椿象卵片換現金活動，預計收購1萬片，每一卵片可換新台幣5元，歡迎縣民相揪來賺錢。
宜蘭縣動植物防疫所今天發布新聞稿指出，活動期間為3月1日至4月30日，收購標準是卵片上有荔枝椿象卵塊10至14顆，已孵化及蟲卵破損不予收購，預計收購1萬片。
動植物防疫所表示，收購地點在宜蘭縣動植物防疫所，對象限宜蘭縣民，辦理收購時請攜身分證、印鑑及存摺影本，呼籲民眾採集卵塊後務必冷藏，避免荔枝椿象孵化。
另外，動植物防疫所指出，採集卵片時應著手套、口罩、護目鏡、帽子及長袖衣物，避免遭受防禦性臭液灼傷；若遭噴濺請以大量清水沖洗，必要時盡速就醫，以免傷口感染。
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