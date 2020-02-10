中央雖挺部落仍要再協調 國人自製探空火箭試射有變數

我國民間第一枚自製太空探測火箭「飛鼠一號」預定2月11日或13日試射升空！但因地方質疑、南田部落居民不滿，加上天候因素，試射作業恐添變數，有可能再延至18日；行政院東部辦公室副執行長洪宗楷也銜中央之命，明天下午2點在達仁鄉公所再與南田居民舉行協調會議。

洪楷今天上午證實，去年試射訊息曝光後，因當地居民反對而作罷，業者曾向中央抱怨不是鼓勵發展太空產業，為何民間配合政府政策，卻不見政府支持，為此上周行政院曾召開跨部會會議，因國內沒有火箭試射法源依據，因此沒有違法問題，廠商違反地用規定部分，由行政院東部辦公室協調台東縣政府在現有法令規範下，給了廠商合理補程序。

洪宗楷進一步解釋，晉陞在南田的火箭試射場，經原民會認定不受原基法21條須獲部落諮商同意；現有土地為農牧用地，廠商違規使用土地的部分業經台東縣政府2次罰款共40萬元，違反地用規定部分，依法給予業者補正機會也是法令的合理程序。

洪宗楷說，晉陞研發的混合式燃料火箭若試射成功，這對全球火箭產業是很大的突破，因發射成本可節省1/10，未來晉陞在南田設置火箭發射基地，在提供當地就業，台灣發展大空產業及大空觀光旅遊，都有很大的幫助。

漁業署日前在官網上以快訊通報，晉陞太空科技股份有限公司將於2月11或13日於台灣東南外海實施對海（空）實彈射擊，呼籲漁船與航機屆時避開射擊的危險區域，這項「太空中心探空火箭科學實驗任務」，發射地點為台東南田，最大彈道高度達到300公里，射擊危險區域在綠島與蘭嶼一帶海、空域。

晉陞太空科技公司在台東達仁鄉南田部落興建火箭試射場，原準備去年下旬發射自製太空探測火箭「飛鼠一號」，但因在地部落居民反對而臨時喊卡。