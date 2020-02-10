宜蘭及羅東社區大學要註冊了 39種課程學費打對折優惠

宜蘭、羅東社區大學109年上學期今天起開始註冊了，兩社大規劃300多門課程，開課種類十分多元，其中更有39門課程的學費打五折優惠，歡迎有興趣進修及交流的朋友選讀。

社區大學表示，來這裡上課不論是心態上的樂活、知識上的活躍、甚至是肢體上的美麗舞蹈，都是綻放生命光采的方式；不同於校園童硬性規定的必修課程，不但能選擇自己所愛的課程，也能與家人朋友共同學習，紓壓又能獲得新知。

宜蘭、羅東社區大學109年上學期的課程共有300多門，這次提供兩地總共39門課程可以打對折。宜蘭社大19門課程，課程名稱「經典閱讀：老子恆道哲學（9週）」、「蘭陽詩人、詩歌與詩社」、「南管雅樂」、「宜蘭的自然環境、人文與生態保育」、「輕鬆月琴彈唱班」、「魚菜共生Aquaponics農法」、「台語漢詩吟唱」、「植物觀察與賞析中級」、「農業廢棄物及廚餘資源化及有機/友善植栽」、「越南料理輕鬆學～開心吃～」、「蘭陽步道生態導覽宜蘭中階班」、「宜蘭史料與史學」、「鳥類認識與觀察課程」、「親子自然觀察高階班(頭城分班)」、「《易》思不苟有意思—活用《易經》的智慧」、「且聽史明《台灣人四百年史》」、「回家玩釀造 進階班（12週）」、「回家玩釀造 初級班（12週）」、「宜蘭河川生態導覽—走踏宜蘭的好山好水」。

羅東社大20門課程，課程名稱「來聽老厝講故事」、「實用越南語」、「蘭陽詩人、詩歌與詩社」、「叛逆電影：衝撞與成長」、「台灣民俗文化推廣課程－歌仔戲班」、「帶著相機去旅行做公益」、「植物賞析（高級班）—植物調查解說」、「曲曲哲哲讀書會V」、「宜蘭的自然環境、人文與生態保育」、「蘭陽步道生態導覽羅東高階班」、「緙（ㄎㄜˋ）絲」、「論語的生活智慧」、「越南語基礎篇」、「在地故事歌曲創作班」、「樂活園地健康蔬菜種植－廣興A班」、「台語漢詩吟唱」、「零成本網路行銷實作基礎班（12週）」、「樂活園地健康蔬菜種植－大義」、「樂活園地健康蔬菜種植－廣興B班」、「樂活園地健康蔬菜種植進階班－廣興C班」。