結合在地音量 花蓮文創園區3方向發展

文化部五大文創園區之前多委外經營，但僅台北華山營運較佳，花蓮文創園區廠商還慘賠退出。今年起花創在文化部全新方案下，已委由國立台東生活美學館協助管理，如何擬定花創樣貌的規畫招標案2月中揭曉，希望未來園區樣貌能結合在地聲音，「由下往上」形成。

文化部表示，委外經營常導致經營團隊和實際地方發展需求不符，希望從花創開始做到直接與地方溝通，共同打造更符合在地需求的文化基地。

去年花創廠商傳出關門危機時，文化部邀花蓮在地人士開諮詢會，了解在地對花創的期許。文化部長鄭麗君擬定花創園區文化政策平台、在地藝術空間、文化經濟服務等三方向，且要真正反映在地心聲。

台東生活美學館館長李吉崇表示，園區已從1月起啟動花創藝文櫥窗活動，每周都有各式展演、講座、主題市集等，宣告不會任由花創在前廠商退出後就荒廢，而是藉活動活化啟動下一階段。

「我們要接地氣，也要接空氣。」李吉崇說，花東文化素材其實很豐富，也有很棒的藝術家，但尚未形成穩定市場，希望未來花創能連結本地也接外地。