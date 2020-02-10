在地聲音：戶外探索、小酌 玩在花創

花蓮文創園區可望成為台灣第一個結合在地聲音的文創園區，有店家認為花蓮戶外活動文化資源豐富，卻缺少集中資訊場域，未來花創可以「戶外探索」作為功能之一；也有團體建議，花創前身是花蓮酒廠，未來可以此做為特色之一，提供釀酒體驗、歷史參訪、小酌場地。

在地手工巧克力店家「Choco Choco」店長徐歷權表示，花蓮溯溪、登山、健走、部落文化等戶外活動多采多姿，不少國外觀光客都慕名前來，但往往在花蓮車站找不到精確資訊，常常只能碰運氣亂繞，白白浪費花蓮的大好資源。

徐歷權說，未來花創不妨成為戶外探索中心，集中提供所有花蓮戶外活動資訊，也舉辦戶外活動訓練。不但提供觀光客良好服務，彰顯花蓮文化特色，更能挹注花創經濟資源。

他表示，他們店家位於花創附近，但過去不論人流或活動都很難與花創連結，因為當時廠商並未特別想與附近區域合作。未來期待，花創園區、東大門商圈及由花蓮中山路、中正路、中華路形成的「金三角商圈」，透過合作彼此引導人流，讓花蓮觀光重鎮更擴大。

花蓮小農團體「伍go農」表示，希望花創可以是多樣活動發生之處。比如全家來此散步休閒、看展娛樂，還能有食農教育等結合花蓮在地特色的文教活動，也別辜負花創身為1913年就有的酒廠歷史，讓在地釀酒團隊進駐，既可工作，也可開放工作坊體驗，並讓客人喝現釀啤酒等。

有花蓮在地團體指出，希望花創成為居民在不同時間都可來此暢遊之處。比如一早可來此跳舞、打拳、遛狗散步；各場館開後，成為藝術經濟發揚之地；晚間再透過酒吧等營造花蓮的夜生活。

身為花蓮人的台北當代藝術館前館長潘小雪表示，花創未來最困難的問題可能是經營的架構，建議千萬不能急，「這種架構一定要一、兩年後才會長出來。」

她表示，像藝文空間如何與商業連結，可能要更精緻，否則以原住民來說，在自己的部落設計、辦展就很好玩，為何還要跑到花創？她建議必須要有更多誘因，仿效台北華山「會、展、演、店」等成功營運模式，也邀請藝術經紀好好培育藝術家。

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