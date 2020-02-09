影／元宵遶境 台東市街萬頭攢動看藝陣表演炸寒單

一年一度台東元宵節神明遶境祈福活動，今天進入第2天，也是最後一天，台東市天后宮、豐安宮各自舉辦遶境活動，近百間宮廟陣頭在台東市掃街遶境祈福，爆竹硝煙此起彼落，夾雜震耳欲襲的電音，街頭上擠滿觀看陣頭表演、炸寒單的群眾，整個台東市熱閙歡騰，猶如嘉年華。

台東人農曆春節要到元宵節後才結束，從昨天開始，持續2天的台東元宵神明遶境福活動，預期今天深夜11點以後才會結束。今年天后宮（媽祖廟）辦的遶境有50個宮廟參與，豐安宮（土地公廟）辦的大豐地區遶境也有46個宮廟參與，各宮廟出動家將、三太子、七爺八爺等藝陣，還有宮廟請來鋼管女郎大跳熱舞酬神，歡樂氣氛更勝過年。