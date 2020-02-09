快訊

直播／武漢肺炎疫情持續擴大 11日起港澳人士學生暫緩來台

武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／元宵遶境 台東市街萬頭攢動看藝陣表演炸寒單

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
炸寒單一直是台東元宵重頭戲，今年也不例外，吸引許多外縣市遊客趕來欣賞炸寒單。記者羅紹平／攝影

一年一度台東元宵節神明遶境祈福活動，今天進入第2天，也是最後一天，台東市天后宮、豐安宮各自舉辦遶境活動，近百間宮廟陣頭在台東市掃街遶境祈福，爆竹硝煙此起彼落，夾雜震耳欲襲的電音，街頭上擠滿觀看陣頭表演、炸寒單的群眾，整個台東市熱閙歡騰，猶如嘉年華。

台東人農曆春節要到元宵節後才結束，從昨天開始，持續2天的台東元宵神明遶境福活動，預期今天深夜11點以後才會結束。今年天后宮（媽祖廟）辦的遶境有50個宮廟參與，豐安宮（土地公廟）辦的大豐地區遶境也有46個宮廟參與，各宮廟出動家將、三太子、七爺八爺等藝陣，還有宮廟請來鋼管女郎大跳熱舞酬神，歡樂氣氛更勝過年。

炸寒單一直是台東元宵重頭戲，今年也不例外，吸引許多外縣市遊客趕來台東欣賞炸寒單，地方兩大宮廟玄武堂及邯鄲堂也都精銳盡出，比拚「炸寒單」，今天下午3點邯鄲堂在豐安宮炸寒單，玄武堂隨後也在相隔百餘公尺的漢陽北路上表演炸寒單，讓民眾及許多觀光客大呼過癮。

炸寒單一直是台東元宵重頭戲，今年也不例外，吸引許多外縣市遊客趕來欣賞炸寒單。記者羅紹平／攝影

台東 遶境 炸寒單
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

美濃龍肚庄元宵提燈祈福 祈求疫情早日散去

影／大甲媽遶境添看頭 南科300架無人機將齊飛護駕

影／台東元宵炸虎爺1人重傷 顯陽堂：全力協助救治

炸寒單陣頭遶境 取締違規不手軟

相關新聞

中央雖挺部落仍要再協調 國人自製探空火箭試射有變數

我國民間第一枚自製太空探測火箭「飛鼠一號」預定2月11日或13日試射升空！但因地方質疑、南田部落居民不滿，加上天候因素，...

推原民野菜文化 花蓮農改場出桌遊

阿美族擁有豐富的野菜飲食文化，8至10種野菜和蔬果經過烹調後，成為好吃又營養的料理。花蓮農改場為營造農業教育學習環境，推出原住民作物保種概念的「Ina的野菜廚房」桌遊，利用牌卡組合搭配賺取積分，讓更多人認識原住民野菜文化。

抗疫…海科館周一休館 陽明海洋館休至17日

武漢新冠肺炎疫情嚴峻，基隆港是郵輪客運門戶防疫壓力大，基隆海科館寒假原本都不休館，但館方昨表示，寒假延長期間的周一將改成休館，以利防疫。位在基隆港邊的陽明海洋文化藝術館，更決定閉館消毒，18日才重新開館。

台東神明遶境 1人燒成重傷

一年一度為期2天的台東元宵節神明遶境祈福活動昨天結束，台東市天后宮、豐安宮各自舉辦遶境踩街，近百間宮廟陣頭參與，鑼鼓震天、爆竹硝煙裊繞，街頭擠滿觀看陣頭表演的群眾，感受民俗文化熱力，有如熱鬧的宗教嘉年華會。

影／元宵遶境 台東市街萬頭攢動看藝陣表演炸寒單

一年一度台東元宵節神明遶境祈福活動，今天進入第2天，也是最後一天，台東市天后宮、豐安宮各自舉辦遶境活動，近百間宮廟陣頭在...

花蓮青年自費買種子營造花海 台開免費開放採花

花蓮瑞穗鄉青年黃群棠雖然北漂工作，仍心繫花蓮地方發展，在沒有任何官方贊助支援下，他發起「預約瑞穗百年花海計畫」，拿出部分...

影／台東元宵炸虎爺1人重傷 顯陽堂：全力協助救治

台東縣一年一度元宵神明遶境祈福活動，供奉金虎爺的顯陽堂昨天在南豐鐵花棧飯店前炸虎爺，一名46歲張姓外圍工作人員意外炸傷，...

熱門新聞

加薪回任北市府卻爆爭議 黃瀞瑩動怒批：抹黑戰術

企業家挺高雄觀光 願出資15億支持藤枝高空纜車

百步蛇擋路？ 引來八卦山三清宮步道登山客恐慌

不再塞車到崩潰 汐止康寧街751巷道路拓寬8月底完工

南橫通車 藤枝纜車再成焦點

陳致中質疑發抗菌液違行政中立 高市府：廠商全台免費送

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。