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影／元宵遶境 台東市街萬頭攢動看藝陣表演炸寒單
一年一度台東元宵節神明遶境祈福活動，今天進入第2天，也是最後一天，台東市天后宮、豐安宮各自舉辦遶境活動，近百間宮廟陣頭在台東市掃街遶境祈福，爆竹硝煙此起彼落，夾雜震耳欲襲的電音，街頭上擠滿觀看陣頭表演、炸寒單的群眾，整個台東市熱閙歡騰，猶如嘉年華。
台東人農曆春節要到元宵節後才結束，從昨天開始，持續2天的台東元宵神明遶境福活動，預期今天深夜11點以後才會結束。今年天后宮（媽祖廟）辦的遶境有50個宮廟參與，豐安宮（土地公廟）辦的大豐地區遶境也有46個宮廟參與，各宮廟出動家將、三太子、七爺八爺等藝陣，還有宮廟請來鋼管女郎大跳熱舞酬神，歡樂氣氛更勝過年。
炸寒單一直是台東元宵重頭戲，今年也不例外，吸引許多外縣市遊客趕來台東欣賞炸寒單，地方兩大宮廟玄武堂及邯鄲堂也都精銳盡出，比拚「炸寒單」，今天下午3點邯鄲堂在豐安宮炸寒單，玄武堂隨後也在相隔百餘公尺的漢陽北路上表演炸寒單，讓民眾及許多觀光客大呼過癮。
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