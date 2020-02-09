花蓮青年自費買種子營造花海 台開免費開放採花
花蓮瑞穗鄉青年黃群棠雖然北漂工作，仍心繫花蓮地方發展，在沒有任何官方贊助支援下，他發起「預約瑞穗百年花海計畫」，拿出部分年終獎金購買向日葵種子，邀請民眾一起到富源播種，今天家長帶著孩子種花，期待開出美麗花海。台開心農場今天開放大家免費摘採向日葵，吸引千人前往採花。
黃群棠發起的「預約百年花海計畫」今年邁入第5年，今年他使用年終獎金中的近5千元，購買30公斤向日葵花種子，免費提供參與民眾播種。會發起播種花海計畫，黃群棠說，看到日本有秀麗的山水景色、樹木花朵，認為台灣也能做得到；為了讓家鄉變得更美麗，因此發起「百年花海」活動，盼花海能長久營造美景，邀大家一起播下「希望種子」。
這次花海緊鄰鐵道，未來搭車民眾都可欣賞美麗花海。免費提供8分地的地主鍾曜任說，休耕期間田間種植綠肥作物，像是向日葵等都可以申請休耕補助，且向日葵會吸收土地毒物，又能營造美景，一舉數得，約4、5個月後花朵就會盛開。
另外，在吉安鄉的台開心農場的日出洄瀾灣花海有8萬株向日葵，今天開放民眾免費採摘，雖然天空下著細雨，仍吸引上千人入園採摘向日葵，帶回家分享給親友。台開集團表示，因種植量數眾多，擇期將會再次開放免費採摘，訊息將會公布在新天堂樂園臉書粉絲專頁，歡迎民眾 前往採摘。
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