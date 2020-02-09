花蓮農改場推野菜廚房桌遊 認識部落飲食文化

阿美族有豐富的野菜飲食文化，8至10種野菜和蔬果經過烹調後，成為好吃又營養的料理。花蓮農改場為營造農業環境教育學習環境，推出原住民作物保種概念的桌遊「Ina的野菜廚房」，利用牌卡多種組合搭配賺取積分，讓更多人認識原住民野菜文化。

花蓮阿美族有豐富野菜栽培的知識，甚至有200種以上的野菜可以在食用，包括龍葵、黃藤、情人的眼淚及巴吉魯等。阿美族最經典吃法就是煮「野菜湯」，大多為「八菜一湯」也就是把所有野菜都加在一起煮成大鍋湯，由於野菜很多都有苦澀味，加些肉類熬煮，搖身一變成為清爽好喝的野菜湯。

儘管阿美族有特殊飲食文化，卻很少人知道。因此花蓮農改場推出桌遊，透過野菜圖卡認識野菜飲食文化，了解原住民採集原則與保種智慧，透過寓教於樂及互動教學方式，讓民眾在遊戲中，輕鬆學習並激發對多元飲食文化的興趣，培養多元的飲食選擇及農業知識。

花蓮農改場在食農教育等課程中利用桌遊型態教材，在課堂上利用15至25分鐘，玩「Ina的野菜廚房」桌遊，激發學生自主學習的熱情。