影／台東元宵炸虎爺1人重傷 顯陽堂：全力協助救治

台東縣一年一度元宵神明遶境祈福活動，供奉金虎爺的顯陽堂昨天在南豐鐵花棧飯店前炸虎爺，一名46歲張姓外圍工作人員意外炸傷，一度有生命危險，顯陽堂緊急協助家屬轉送花蓮慈濟醫院，目前已度過危險期。

今年元宵節，台東縣議會循往例在今天上午10時起，邀請由縣議員所護持廟宇的陣頭，到縣議會大樓前廣場演出，並入室內灑淨去厄，演出的民俗陣頭，包括有顯陽堂炸虎爺、劉部堂演出的蜈蚣鼓、八家將；忠合宮演出的「什家將」、最後是卑南南清宮的「宋江陣」；今天下午3點40分，安排玄武堂炮炸寒單爺。

各宮廟的陣頭、家將表演後，分別進入議事廳、議長辦公室和副議長辦公室、公館，以及各單位辦公室、游泳池灑淨。議長吳秀華和副議長林琮翰率議員同仁及全體員工全程接駕，並致送紅包給演出的陣頭。

上午10點多，顯陽堂來到議會表演炸虎爺，針對昨天有工作人員受傷， 顯陽堂負責人，台東縣副議長林琮翰表示，很遺憾有人員受傷，顯陽堂炸虎爺依威力由輕到重依序為炮網、炮堆、炮網+炮堆，這名張姓工作人員是在最安全的炮網表演時受傷，且全體就他一人受傷，很意外，也很遺憾，但會全力協助家屬醫治傷者。