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影／要說再見！幾米廣場超浪漫燈飾 9日晚間過後將拆
宜蘭超高人氣的幾米廣場，春節期間，裝設了天燈、流星燈、玫瑰花牆等燈飾，超級浪漫。
不過，隨著元宵節過後，這些燈飾也將拆除，宜蘭縣文化局指出，包括丟丟噹森林廣場周邊的這些年節布置，都只到9日止，亮燈時間為下午5點30分到午夜12點，明天過後拆除，要欣賞，可得把握今晚與明晚最後機會。
2020歡樂宜蘭年系列活動今年移師宜蘭火車站前的𠲍𠲍噹森林廣場舉行，周邊燈飾迷人，並延伸到幾米廣場，既美麗又浪漫，吸引大批人潮，在武漢防疫衝擊觀光，遊客滑落之際，逆勢成長15%。系列活動在「情定˙元宵」壓軸，告一段落，年節布置燈飾維持到九日晚間。
除此外，宜蘭各街頭過年前即陸續登場的燈飾布置，包括宜蘭火車站前廣場、縣政中心等多處，則將持續到客家習俗「天穿日」，即本月13日。
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